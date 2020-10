“Le falta humildad”

Entornointeligente.com /

El alcalde del cantón central de Cartago y exdiputado Mario Redondo cree que el presidente Carlos Alvarado debe buscar el diálogo con urgencia, pero además poner una cuota de humildad en medio de una crisis social que crece sin control. A criterio de Redondo el panorama es más que complejo, por lo que señaló que los políticos al mando deben ser muy “sabios y prudentes” en sus actuaciones. “Hay que ser inteligente para tomar decisiones y si hay un momento donde se requiere un gran acuerdo nacional es este, lo cual requiere que el gobernante tenga una amplia visión, bastante humildad para escuchar y dialogar con los distintos actores y que exista un compromiso de enfocar acciones en la búsqueda de soluciones, no es momento para tratar de sacar provecho electoral”, comentó el alcalde de Cartago. CONSECUENCIAS GRAVES El jerarca recordó que la situación fiscal del país nos empuja a tomar decisiones pronto y que vayan por un camino correcto, ante el peligro de asumir consecuencias más graves en el corto plazo. Por ello volvió a pedir diálogo y humildad al gobierno. “Se requiere un ejercicio de mucho diálogo de humildad y tender puentes, que es algo que debió hacerse desde hace rato, que aún se puede lograr, pero que nadie pretenda imponer nada a la fuerza”, sostuvo. Redondo dijo que, si ya la crisis económica es grave, no deberíamos también poner en riesgo la democracia. Por último, reconoció que el presidente Alvarado no llega en su mejor momento ante esta nueva crisis de su administración. “Esto no deja de preocupar porque llevar adelante el proceso del gran acuerdo nacional que se ocupa requiere un gran esfuerzo y un liderazgo fuerte, y que con sabiduría sepa escuchar, sepa rodearse de gente que colabore en esa dirección y la sabiduría conlleva humildad para poder escuchar y tender puentes y uno lo que percibe es que falta un poquito más del presidente”, finalizó el alcalde de la Vieja Metrópoli.

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

Sábado 03 Octubre, 2020

HORA: 12:00 AM

