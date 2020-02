Entornointeligente.com /

Sexo ¿Eso es todo, Gordo?: Cuánto debe durar la relación Foto: Agencias

¿Cuándo ha sido el sexo más memorable e increíble que has tenido?, ¿lo prefieres por la mañana, a media tarde después de la siesta o por la noche para liberar tensiones?, y, sobre todo ¿cuánto duró esa ocasión tan especial? Quizá sea algo que te obsesione un poco, porque todos queremos durar en la cama y además ser un 10.

Que todo el mundo nos ponga sobresaliente y se lo cuente a otras personas, para convertirnos en leyendas vivientes. Pero, un momento, ¿cuánto tiene que durar realmente?

El porno ha creado ideas erróneas en la mente de muchas personas, que piensan que tiene que durar una eternidad y… claro, a la hora de la verdad se sienten algo frustradas al comprobar que su fantasía sexual poco tiene que ver con la realidad.

Un nuevo blog del doctor Justin Lehmiller, un psicólogo que se especializa en el sexo, ha revelado la discrepancia entre cuánto tiempo quiere la gente que dure el sexo y cuánto tiempo lo hace realmente.

A punto de caramelo «¿Qué es lo normal? ¿Estoy cumpliendo suficiente?» son algunas de las preguntas que recorren nuestra mente y nos asustan. Lo cierto es que no hay que pensar realmente en nada como normal, otro estudio recogió los datos de varias parejas heterosexuales y encontró una gran variedad.

Desde tan solo 33 segundos (ups) hasta un máximo de 44 minutos (¡madre mía!), demostrando que realmente no existe una cantidad «normal» de duración, pero ¿qué dice Lehmiller de todo esto?

El doctor preguntó a 152 parejas heterosexuales y el estudio reveló que el coito dura alrededor de ocho minutos en promedio, mientras que el juego previo dura aproximadamente 12. Un total de 20 minutos. Sin embargo, poco tiene que ver lo que duran las relaciones con lo que la gente espera de ellas, como decíamos al principio, pues el estudio también señaló que la mayoría de las personas quieren que duren más.

El Dr. Lehmiller dijo al respecto: «Estos hallazgos plantean una pregunta importante acerca de si aumentar la cantidad de tiempo dedicado al sexo en realidad haría a las personas más felices. ¿Las personas simplemente están diciendo que creen que el sexo debería durar más tiempo porque se les ha hecho creer (culpa de la pornografía y los medios de comunicación) que el sexo tiene que durar mucho tiempo?».

¿En serio hemos batido el récord? Porque, realmente ¿importa más la cantidad o la calidad? Puede haber sesiones de sexo que se nos hagan eternas y en realidad solo llevemos quince minutos. Aunque demasiada brevedad tampoco lleva a nada bueno. Según descubrió Alfred Kinsey, uno de los pioneros de la investigación sexual humana, en uno de sus estudios más importantes elaborado en 1948, el 75% de los hombres estadounidenses tenían un orgasmo a los dos minutos de comenzar el coito. El tiempo podría haber aumentado porque los hombres están adaptándose para ser mejores parejas.

«La calidad supera la cantidad, sin duda», sostiene Lehmiller. «Concéntrate, lo fundamental es asegurarte de que estás teniendo un buen sexo en lugar de cuánto estás durando. Además, obsesionarse con ello no llevará a nada bueno. Aunque si aumentar la duración es una meta mutua, entonces simplemente… ¡llevadla a cabo!».

Y, si quieres saber qué es lo que tienes que hacer para durar más en la cama, solo sigue nuestros consejos. Desde pensar en cosas no muy agradables a parar, tomar un vaso de agua y respirar, o simplemente continuar dándoos besos y abrazándoos. O si no, la técnica de toda la vida de cerrar el puño. Esto es entrenar y ponerse, como todo en esta vida. Y, sobre todo, no te creas lo que los demás te cuentan… seguro que siempre redondean hacia arriba.

El Confidencial

LINK ORIGINAL: Noticia Al Dia

Entornointeligente.com