Sexo, drogas y descontrol en Fernando de la Mora: vecinos denuncian inacción de autoridades

La administración de la Municipalidad de Acahay, distrito ubicado en el departamento de Paraguarí, recibió numerosas denuncias de contribuyentes de que registros de conducir y habilitaciones de vehículos no figuran en el sistema de la Organización Paraguaya de Cooperación Municipal (Opaci).

Los afectados aseguraron que pagaron en su momento el arancel correspondiente y presentaron todas las documentaciones exigidas para conseguir los carnets. Tuvieron que pagar multas porque agentes de la Patrulla Caminera se percataron de que los documentos no figuran en el sistema informático de la Opaci.

Se presume que durante la gestión del exintendente Alcides Sosa (ANR) para evitar pagar G. 10.000 a la Opaci por cada licencia de conducir expedida no ingresaron los datos de los contribuyentes al sistema y emitían de manera totalmente irregular las licencias, manifestó el intendente actual Aldo Lezcano (Alianza).

Uno de los afectados es Salustiano Sosa. Manifestó que tuvo inconvenientes con la Patrulla Caminera al presentar su licencia de conducir. El agente de la barrera le dijo que no servía su carnet. «Por suerte no me detuvieron ni me cobraron la multa; me dijo que tenía que ver en mi municipalidad», relató.

«Lo peor es que soy un chofer que desde hace tres años viene pagando a la Municipalidad y necesito la licencia profesional B, que se otorga a partir de tener dos años de antigüedad en conducción. Ahora eso no me sirve y deberé esperar otros dos años más», lamentó.

«El perjuicio económico personal es grande. Es una vergüenza porque hasta ahora siguen así. Este año saqué mi licencia de conducir y de igual manera no me sirve; otros varios amigos también ya mandaron revalidar este año, se les cobró y no les sirve», denunció.

El intendente Lezcano dijo que los anteriores responsables de la expedición de las licencias de conducir ya fueron removidos. Ahora hay nuevos operarios, pero la revalidación cobraron este año presumiendo que los datos estaban bien, es decir, en ese momento no se sabía de la existencia de «licencias mau», explicó.

Agregó que la Comuna debe devolver el importe cobrado a los contribuyentes y si los contribuyentes quieren regularizar su situación deberán pagar por un nuevo registro.

Comentó que al asumir el cargo se encontró con que su antecesor Alcides Sosa había dejó una deuda de G. 27 millones a la Opaci. Se llegó a un acuerdo con las autoridades de dicha institución y se pagó por el momento G. 13.970.197 y la diferencia se debe cubrir en los próximos meses, señaló.

El director de Licencias de la Opaci, Robi Maciel, manifestó que pese a que la Municipalidad de Acahay adeudaba a la institución, nunca se le cerró el sistema de expedición de las licencias. Considerando esa situación llama la atención que hayan logrado imprimir sin ingresar los datos al sistema, dijo.

Es responsabilidad del intendente actual remediar la situación que se presenta con los registros y habilitaciones. La Opaci no podrá solucionar el inconveniente, expresó Maciel.

