Sexo, drogas y descontrol en Fernando de la Mora: vecinos denuncian inacción de autoridades

Entornointeligente.com /

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) determinó días atrás que es inaplicable el uso del padrón nacional para las internas del Partido Liberal Radical Auténtica (PLRA) . Al respecto, la apoderada Marlene Orué reiteró que debido a los tiempos ya no van a apelar dicho fallo pero lamentó la decisión.

«Vamos a acatar pero no significa que estamos muy contentos», consideró. En ese sentido, agregó que existe la tendencia mundial de «democratizar» los partidos tradicionales para que no solamente los afiliados puedan participar de las elecciones y de esa manera disminuir la prebenda y el peso de las estructuras.

Lea más: PLRA no apelará ante la Corte el uso de padrón nacional en sus internas

En otro momento, aseguró que con la actual administración del TSJE no existen garantías para las elecciones, en ninguno de los cargos. «No tengo ninguna garantía de que sea imparcial. La presencia de los nuevos dos ministros (liberales) es un comienzo pero hasta ahora no hay cambios. Toda la Justicia Electoral es colorada, está copada por el partido de Gobierno, no tiene nada de malo que haya funcionarios colorados, el problema es que son todos colorados. No puede haber mutuo control si solo una fuerza política copa el TSJE», criticó.

Recordó que en las elecciones generales pasadas se realizaron muchas denuncias y ninguna fue realmente investigada. «Qué perverso es el sistema electoral que tenemos», enfatizó en un momento dado, en contacto con ABC Cardinal.

Lea más: TSJE: es inaplicable el uso del padrón nacional en internas del PLRA

Cambios en Frente Guasu: «Lamentable y patético» En otro momento, habló sobre la posibilidad de la dupla Euclides Acevedo y Jorge Querey. Calificó como «lamentable» que los líderes del Frente Guasu «aprovechen la enfermedad del líder para hacer lo que están haciendo».

«Me parece patético, no sé con qué cara le van a mirar a Fernando Lugo cuando despierte. Van a quedar en el tacho de basura de la historia si salen todos de la Concertación… Lo único que van a lograr es que se extinga el Frente Guasu», declaró Orué.

Lea más: Frente Guasu no apoyará ninguna chapa hasta internas, dice Esperanza Martínez

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com