¿Sex and the City en París? El nuevo proyecto del escritor de la serie con Lily Collins

Entornointeligente.com / – Publicidad – Lily Collins acaba de anunciar vía Instagram que protagonizará la nueva serie de televisión de Darren Star , el creador de Sex and the City . La transmisión estará a cargo de Paramount Network y se llamará Emily in Paris ; lo que nos hace pensar (bueno, esperar) que será una historia parecida a la de Sexo and The City pero en esta ocasión no se desarrollará en Nueva York. La británica también reveló que no solo actuará sino que también estará a cargo de la producción. La serie se comenzará a rodar en la ciudad del amor muy pronto y se transmitirá en 2020. El programa formará parte de una nueva noche dramática de jueves de la televisora junto a Younger y Fist Wives Club . Publicidad Emily In Paris contará la historia de una estadounidense de veintitantos años del Medio Oeste que se muda a París por una inesperada oportunidad de trabajo. Ella será la encargada de llevar un punto de vista de marketing estadounidense a una venerable firma francesa. Las culturas chocan mientras se adapta a los desafíos de la vida en una ciudad extranjera . Emily hará de todo por salir adelante, mientras crea nuevas amistades y se involucra en el amor. View this post on Instagram It’s official. I’m so thrilled to finally be able to share this news with you! I’m going to be starring in a new TV series called @EmilyinParis created by THE legendary #DarrenStar. Exploding with excitement as I will not only be starring in it, but this is also the first project I get to be a producer on! Can’t wait for you all to be part of this show every step of the way… A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins) on Apr 3, 2019 at 9:09am PDT “Siempre me ha fascinado la experiencia de los expatriados”, dijo Star. “No puedo pensar en nadie mejor para darle vida a este hermoso mundo que Lily Collins”. Keith Cox, presidente de desarrollo y producción de Paramount Network y TV Land, agregó: “Lily posee una profundidad sin igual para aportar el humor, el corazón y el drama necesario a este emocionante papel”. “Todos los programas de Darren me han definido profundamente, han tenido un gran impacto en mí y, sin lugar a dudas, me han ayudado a navegar por mi viaje en la condición de mujer “, confesó la actriz. Actualmente, Lily Collins está grabando Inheritance , una película de suspenso protagonizada por Simon Pegg y dirigida por Vaughn Stein. También la puedes ver en Les Misérables por BBC, y aparecerá en el próximo thriller basado en la vida de Ted Bundy , Extremely Wicked, Shockingly Evil . View this post on Instagram Extremely excited about this… A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins) on Apr 2, 2019 at 7:10pm PDT LINK ORIGINAL: Elle MX

Entornointeligente.com