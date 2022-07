Sevilha ganha ao Sporting e leva Troféu Cinco Violinos para Espanha

Entornointeligente.com /

É a terceira vez (em 10) que o Troféu Cinco Violinos não fica em Alvalade. Esta noite, o Sporting perdeu com o Sevilha, nas grandes penalidades (5-6), depois de um empate (1-1) no tempo regulamentar. E assim o troféu que honra a quinteto maravilha da história do clube leonino -Jesus Correia, Vasques, Fernando Peyroteo, Travassos e Albano – foi para Espanha, depois do jovem Fatawu falhar um penálti.

Frente ao Sevilha, Rúben Amorim apostou num onze forte, com jogadores que têm a sua confiança para 2022-23, incluindo um reforço: Adán, Porro, Coates, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Ugarte, Matheus Nunes, Nuno Santos, Trincão, Pedro Gonçalves e Paulinho.

Com o jogo em ritmo (lento) e imposto pelo Sevilha, que tinha mais bola, o Sporting teve dificuldades em sair a jogar e sofreu um golo made in FC Porto bem cedo. Aos 15 minutos, o passe de Adán foi intercetado a meio campo e Óliver soube como direcionar a bola para os pés de Jesús Corona, que teve toda a calma do mundo para fazer o 1-0. A equipa leonina tentou reagir, mas se Matheus Nunes perdia bolas a meio campo, pouco dignas do jogador que um dia recebeu elogios de Pep Guardiola , Nuno Santos parecia ter perdido o sentido de baliza e perdido assim uma excelente oportunidade para empatar o jogo antes do intervalo.

Subscrever No segundo tempo, Amorim mudou muitas peças e até experimentou Pedro Gonçalves a médio mais recuado ao lado de Morita, que devolveu o equilíbrio à equipa. Com Pote a distribuir jogo (e já com Edwards em campo e dois remate com potencial de golo), a equipa leonina passou a ser mais incisiva e perigosa e teve momentos de claro domínio. Não surpreendeu por isso que chegasse ao empate aos 81 minutos. Uma bomba de Paulinho, num lance que mostrou toda a classe do camisola 28, a jogar numa posição que lhe era familiar no Famalicão, mas pouco explorada desde que chegou a Alvalade.

No final, Rúben Amorim falou à Sport TV e considerou a «pré-época muito proveitosa», na medida em que «deu para tirar algumas dúvidas e reforçar algumas certezas» quanto aos jogadores que compõem o plantel para a nova época. O treinador contornou ainda uma questão sobre a possibilidade dos leões contratarem Cristiano Ronaldo, dizendo que está «feliz» por ainda poder contar com um jogador como Matheus Nunes, que «recusou propostas que lhe mudariam a vida» para continuar no Sporting .

A estreia leonina no campeonato 2022-23 está marcada para dia 7 de agosto, diante do Sp. Braga.

Tabata continua com o 7 para tristeza dos adeptos que esperavam CR7 No desfile de apresentação do plantel aos sócios e adeptos, mais do que a ausência de reforços de última hora, o destaque foi para a presença de Matheus Nunes , que continua a vestir a camisola 8 dos leões. No que a dorsais diz respeito, as principais novidades passam pelas alterações dos números de Paulinho, o novo 20, e Daniel Bragança – está lesionado, mas foi a Alvalade de muletas -, que trocou o 68 pelo 23. Já Marcus Edwards ficou com o 10 que era de Jovane. Entre os reforços, St.Juste ficou com a camisola 3, Morita com a 5, Franco Israel com a 12, Rochinha com a 16 e Trincão com a 17.

Bruno Tabata continua a utilizar a camisola 7 , para alguma deceção notória no rosto de alguns sportinguistas, que ainda tinham uma ténue esperança de ouvir o nome de Cristiano Ronaldo, principalmente depois de circular a notícia que o jogador tinha matriculado os filhos num colégio lisboeta. Os jovens Fatawu Issahaku (médio ofensivo, 18 anos), Flávio Nazinho (lateral esquerdo, 19 anos), Mateus Fernandes (médio, 18 anos), Dário Essugo (médio, 17 anos), Youssef Chermiti (avançado, 18 anos) e Rodrigo Ribeiro (avançado 17 anos) foram apresentados, tornando assim a integração no plantel 2022-23 oficial.

