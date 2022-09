Entornointeligente.com /

Setlist do Iron Maiden no Rock in Rio: veja o que esperar do show no dia de metal do festival Relembre outras vezes no festival. Turnê 'Legacy of the beast' tem cenários inspirados em fases de game, e foi turbinada por álbum elogiado de 2021. Por g1

02/09/2022 19h00 Atualizado 02/09/2022

1 de 2 Iron Maiden — Foto: Divulgação Iron Maiden — Foto: Divulgação

O Iron Maiden é o headliner que conhece o Palco Mundo do Rock in Rio há mais tempo. Eles tocaram tanto na primeira edição do festival, em 1985, quanto na mais recente, em 2019. Também teve Iron em 2001 e 2013.

Desta vez, eles são headliners da primeira noite do festival, 2 de setembro. Assim como há três anos, eles tocam mais cedo, mesmo sendo atração principal. O encerramento vai ser com Dream Theater. Veja a programação completa.

É a mesma turnê do Rock in Rio de três anos atrás, «Legacy of the Beast». Ela é baseada em um jogo, com cenários do palco que lembram as fases desse game.

2 de 2 Iron Maiden toca no Palco Mundo do Rock in Rio 2019 — Foto: Marcelo Brandt/G1 Iron Maiden toca no Palco Mundo do Rock in Rio 2019 — Foto: Marcelo Brandt/G1

Mas tem um «turbo» em 2022. No ano passado eles lançaram o álbum «Senjutsu». É um épico com 81 minutos, que liderou várias listas de melhor disco de rock do ano.

O Iron inclui três músicas do disco novo no repertório (a faixa-título, «Stratego» e «The Writing on the Wall». Para uma banda que já veio em outros 11 anos no Brasil, é uma renovação bem-vinda.

Como foram os outros shows no Rock in Rio?

Em 1985, eles vieram como uma relativa novidade do heavy-metal, na turnê do quinto álbum, «Powerslave». Em 2001, eles voltaram com um público brasileiro ainda mais fanático, e registraram o show com equipe própria para um DVD. Em 2013, eles fizeram um show de «metal retrô», só com músicas de mais de 20 anos de idade . Em 2019, eles fizeram o show grandioso da turnê baseada em videogame, e ganharam a plateia mesmo com problemas no som .

Qual será o setlist do Iron Maiden no Rock in Rio?

Veja o repertório dos shows mais recentes da banda:

Senjutsu Stratego The Writing on the Wall Revelations Blood Brothers Sign of the Cross Flight of Icarus Fear of the Dark Hallowed Be Thy Name The Number of the Beast Iron Maiden The Trooper The Clansman Run to the Hills Aces High

