Setembro, o mês dos recomeços

Para a maioria dos portugueses – infelizmente ainda há quem não consiga fazê-lo – os meses de julho e agosto são, na generalidade, sinónimo de férias, das idas à praia, de ter tempo para estar com e em família e amigos, é o tempo de não usar relógio.

A rotina alucinante do dia-a-dia é substituída, por alguns dias de descontração, da leitura de um bom livro, da ida aos museus e galerias e das visitas aos monumentos nacionais.

Estes momentos em família têm uma componente lúdica e ao mesmo tempo cultural. Distraem e formam. São momentos únicos e o sentimento que tenho, é que no regresso somos pessoas diferentes.

Este período é o que chamamos habitualmente de «recarregar as baterias» para mais um ano de trabalho, onde as rotinas diárias são preenchidas pelo levar e buscar os filhos à escola, pelo stress do trânsito ou do transporte público até chegar ao emprego e lá permanecer 8h (nalguns casos mais), para que a seguir o ritual se repita de forma inversa. Parece que andamos todos os dias num carrossel.

Penso não estar enganada, mas este é o frenesim da esmagadora maioria da população ativa, sejam eles trabalhadores por conta de outrem, do setor público ou privado e dos pequenos e médios empresários, passamos os dias literalmente a correr.

Por tudo isto, o gozo de férias pagas deve ser considerado, por todos nós, uma grande conquistas da social-democracia do século XX – um direito conquistado em França em 1936 e consagrado no artigo 24.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, que em Portugal só foi possível implementar no pós-25 de abril de 1974.

O Direito às férias pagas e ao laser, é como disse, um avanço civilizacional, no entanto, ainda há muito a fazer, para que seja possível uma justa harmonização entre o tempo que os trabalhadores dispensam ao trabalho – e nas respetivas deslocações para o mesmo – e o tempo que realmente dispõem para viver a vida. É preciso, acima de tudo, mudar mentalidades, quer dos trabalhadores, quer das próprias empresas. É tempo de novas políticas de recursos humanos.

Costumo dizer habitualmente, que a pandemia trouxe um fator positivo, pelo menos a algumas famílias, veio revolucionar a forma de trabalhar no nosso País – com ela chegou em força o teletrabalho, não por vontade, mas por imposição.

O teletrabalho é uma forma de prestação de trabalho que permite uma melhor harmonização entre aquilo que é a vida profissional e a vida pessoal – este modelo que é muito utilizado na Europa mais desenvolvida só chegou a Portugal por força das circunstâncias, muitos dos trabalhadores desconheciam inclusive esta possibilidade.

O que na verdade ficou demonstrado foi que em muitos serviços, os trabalhadores em teletrabalho, por um lado, melhoraram o seu desempenho e por outro, melhoraram o grau de satisfação no que diz respeito à conjugação da vida profissional com a vida pessoal.

Não sou eu que o digo. São os mais diversos estudos que o comprovam. A possibilidade de os trabalhadores terem mais tempo para outras atividades que não o trabalho, aumenta exponencialmente o seu grau de satisfação e consequentemente a sua produtividade laboral.

Vendo as coisas desta forma, parece ser possível afirmar, com um certo grau de certeza, que todos ficam a ganhar, o trabalhador fica mais realizado e o empregador também, uma vez que os trabalhadores estão mais felizes e consequentemente mais produtivos.

O mês de setembro é habitualmente o mês dos recomeços, não devemos por isso, esquecer o quanto é importante manter este equilíbrio, sobrepondo este ao frenesim a que quase somos obrigados a viver diariamente. A vida só se vive uma vez e como afirmou Agostinho da Silva, » o homem não nasce para trabalhar , nasce para criar, para ser o tal poeta à solta «.

Não posso terminar sem fazer menção à notícia que recebemos ontem, a morte de Isabel II. Uma figura incontornável, apreciada por muitos de nós. Apesar de ser republicana, admiro a forma como durante 70 anos, soube com elegância, resiliência, sabedoria, disciplina e sentido de estado, defender os interesses do seu País – num tempo em que os líderes escasseiam, que sirva de exemplo.

LINK ORIGINAL: iOnline

