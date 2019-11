Sete sul-coreanos desaparecidos após queda de helicóptero no mar – Mundo – Correio da Manhã

Entornointeligente.com /

Sete sul-coreanos foram dados como desaparecidos depois de o helicóptero em que seguiam ter caído em águas próximas às ilhotas Dodko, no mar do Japão, que Seul disputa com Tóquio, informaram as autoridades locais esta sexta-feira.

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o helicóptero descolou das Dokdo, apelidadas de Takeshima por Tóquio, por volta das 23:26 (14:26 em Lisboa) de quinta-feira, após ter resgatado um pescador ferido.

Dezenas de navios, helicópteros e barcos de pesca juntaram-se entretanto às operações de socorro, indicou.

