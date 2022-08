Sete judocas portuguesas criticam Federação pelo projeto olímpico

Entornointeligente.com /

Anri Egutidze, Bárbara Timo, Catarina Costa, Patrícia Sampaio, Rochele Nunes, Rodrigo Lopes e Telma Monteiro alertam para a necessidade de reajustar a gestão no plano desportivo e psicossocial afirmando que querem «um Judo ambicioso e um relacionamento saudável com todas as entidades e pessoas com que interagimos e estamos dispostos a colaborar numa solução que nos permita – a nós e todos os judocas – voltar ao potencial competitivo que Portugal merece. Mas é com sentimento de desolação que todos vamos assistindo a atitudes opressivas e discriminatórias praticadas demasiadas vezes no âmbito da seleção nacional que tanto orgulho temos em

representar.»

«Tudo temos feito, ao longo destes anos, para manter uma relação profissional com a estrutura federativa, que se resume, no fundo a uma pessoa. Além de não escutar nem esclarecer, o senhor Presidente Jorge Fernandes assume inúmeras funções, impondo inclusivamente decisões técnicas e de seleções nacionais que denotam falta de respeito pelos próprios treinadores. Neste momento esgotámos as nossas opções e sentimo-nos nós também esgotados.»Afirmam

Os judocas apresentam sugestões como: Participação em estágios internacionais e planeamento de cada atleta de acordo com as suas necessidades; alteração da exigência de preparação em todos estágios nacionais realizados por mês, para 1 estágio exigido por mês e ajuste do valor pago por deslocação a cada atleta, de acordo com as tabelas oficiais do valor de subsídio de transporte.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Após a leitura da carta a Federação apresentou uma solução temporária que os atletas definem que «agora é algo que nos causa desgaste emocional, pois todas as semanas, na maioria das vezes aos fins de semana, somos obrigados a estar presentes. Isto é, num ano, em 70/80% dos 52 estágios.»

Os judocas na carta aberta enviada à federação expõem o ambiente que vivem nos treinos onde «o Presidente pede aos treinadores que controlem os seus atletas para que não falem»; «Proibir os atletas de falarem da saúde mental para não darem uma imagem fraca, pois «o atleta é um herói»», afirmam.

Os atletas sugerem que as bolsas dos judocas olímpicos passem a ser geridas pelo próprio Comité Olímpico de Portugal, de maneira a que tenham uma gestão responsável.

Terminam a carta afirmando que: «Sentimos que estamos a estagnar como modalidade, tanto a nossa geração

como as gerações futuras. Urge salvar o apuramento e a participação para as próximas grandes competições e definir uma gestão criteriosa da nossa carreira desportiva e financeira».

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com