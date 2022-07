Sete incêndios em curso às 9.00 horas e 18 em fase de conclusão

Entornointeligente.com /

Sete incêndios rurais nos distritos de Santarém, Leiria, Bragança, Vila Real, Évora, Lisboa e Leiria estavam em curso às 9.00 horas de hoje, segundo dados da Proteção Civil, que apontam para outros 18 em fase de conclusão.

Quatro incêndios deflagraram hoje de manhã – a partir das oito da manhã – nos distritos de Vila Real, Évora, Lisboa e Leiria, segundo dados disponíveis no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A situação estava a mobilizar 1798 homens, 554 viaturas e 19 meios aéreos.

Subscrever Hoje de manhã, deflagrou um novo incêndio em Vendas Novas, Évora, onde estão 12 homens e três viaturas, segundo o site da Provid, e outro em Vila Real, no concelho de Santa Marta de Penaguião, na freguesia de justos, com 31 homens , cinco viaturas e um meio aéreo.

Entretanto, começou também um em Turquel, concelho de Alcobaça, Leiria, onde estão 26 homens, quatro viaturas e um meio aéreo, e outro no distrito de Lisboa, em Torres Vedras, com quatro homens e um meio aéreo.

O incêndio que começou quinta-feira à tarde em Ourém, distrito de Santarém, mobiliza neste momento 625 homens e 195 viaturas e oito meios aéreos, segundo os dados disponíveis no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultados pela Lusa às 8.15.

No distrito de Bragança, mantém-se ativo o incêndio em Carrazeda de Ansiães, estando a combater as chamas 183 homens, 59 viaturas e cinco meios aéreos.

Acionados quatro meios aéreos para combater chamas no concelho de Pombal Quatro meios aéreos foram acionados, ao início da manhã de hoje, para combater um incêndio que lavra no concelho de Pombal desde sexta-feira, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

De acordo com o CDOS de Leiria, o incêndio está a lavrar desde as 14:50 horas de sexta-feira numa zona florestal e agrícola na povoação de Vale da Pia, freguesia de Abiul, no concelho de Pombal (distrito de Leiria).

«No teatro de operações encontram-se 254 homens, apoiados por 73 veículos, tendo sido acionados quatro meios aéreos para combate e consolidação de rescaldo», referiu.

Segundo a mesma fonte, o incêndio está a ceder aos meios de combate e «uma parte do teatro de operações já está em rescaldo».

