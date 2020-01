Sesión de la AN se llevará a cabo en la sede de El Nacional

Entornointeligente.com /

En horas de la tarde, Juan Guaidó anunció que la sesión de la Asamblea Nacional (AN) se llevará a cabo en la sede de El Nacional. Allí tienen previsto realizar la instalación del periodo legislativo 2020-2021.

“Fueron testigo de los diferentes bloqueos al Parlamento. Que no no solo fueron hoy, Juan Requesens y Gilber Caro detenidos, y otros 31 diputados que han sido víctimas de persecución. A pesar de eso el Parlamento resiste”, explicó el político.

Guaidó también recalcó que: “vemos como toman de forma violenta el Palacio Federal Legislativo, por miedo a lo evidente, a que tenemos la mayoría a pesar de la persecución”.

“A esta hora Venezuela no tiene Parlamento instalado, porque no hubo verificación de quorum, no hubo votación nominal, secuestraron a los Parlamentarios parcialmente por algunas horas”, añadió.

