Serviço Nacional de Saúde III

Retomo, mais uma vez o tema Serviço Nacional de Saúde. Abordei o tema quando a Ministra Marta Temido se demitiu.

Ainda não temos a menor ideia de quem a substituirá! Dá tempo.

Em artigo anterior referi ter o SNS sido criado porque era indispensável dar uma resposta política à forma como os cuidados de saúde eram prestados antes do 25 de Abril de 1974, seguindo exemplos do que se fazia nos países do norte da europa, sem que na sua génese tivesse havido uma definição filosófica geral orientadora do que deveria ser um Serviço de Saúde de âmbito nacional.

Agregaram-se vontades políticas, juntaram-se hospitais e médicos e nasceu um Serviço que se foi adaptando à necessidade do tempo.

Um parênteses para ilustrar o que penso, contando rapidamente um estudo feito por um grupo de cientistas que colocou quatro macacos numa jaula tendo no meio uma escada com umas bananas no topo. Quando um macaco começava a subir a escada com o fito de chegar às bananas, os outros eram «regados» com um jacto de água gélida o que os levou a reagir passado algum tempo. Sempre que um deles se tentava a subir a escada, era imediatamente desaconselhado pelos outros através de uma forte dose de pancada até que nenhum mais se tentou. Então, um dos macacos foi substituído por um «novo», que não conhecendo a história, aventurou-se escada a cima. Levou pancada sem perceber porque a levava. E assim por diante, até não restar nenhum do grupo original. No entanto, os que foram substituindo os originais, mesmo sem serem regados não deixavam que os outros subissem até às bananas, concluindo os investigadores que se fosse possível perguntar a qualquer deles porque é que batiam nos outros, a resposta seria algo assim: » não sei, mas sempre foi assim por aqui»!

Ora bem, por tudo, ou quase tudo, o que tenho lido, ouvido e visto na comunicação social e nas redes, também sociais, o Serviço Nacional de Saúde continua a ser banana no topo da escada.

Os macacos são os portugueses que tentam entender porque é, tendo um Serviço que deveria ser Nacional, que deveria ser um Serviço Público ao serviço de todos e à medida de cada um, continuam a levar banhos gélidos cada vez que tentam a aventura de chegar ao topo da escada.

Aqui, na vida real, quem investiga (ia dizer instiga, mas não seria politicamente correcto) o comportamento dos portugueses, levando-os a crer que «por aqui sempre foi assim», são todos os que têm a responsabilidade de pugnar para que o Serviço sirva de facto quem dele necessita: são os políticos que se deixam enredar por argumentos sem fundo e sem nexo, são os responsáveis corporativos (todos, Ordens, Sindicatos, associações de classe, etc.) que se «aproveitam» das necessidades básicas de saúde para levarem a água aos seus moinhos reivindicativos, esquecendo, todos também, que só podem reivindicar porque foi criado um Serviço Nacional de Saúde que se tornou muito maior do que o «simples» acto de prestar isso mesmo: cuidados de saúde.

Foram criadas carreiras inexistentes, foram criados cursos universitários inexistentes, foram criadas condições para que através do Serviço Público os privados pudessem recrutar mão de obra paga a peso de ouro, porque quem pode, paga também a peso de ouro.

Não devemos, nem podemos esquecer o muito que mudou a sociedade em relação aos anos 80 e 90 do Século passado e que o SNS tem de se adaptar às novas realidades do terceiro milénio, onde muitos dos valores do Século XX já não têm lugar!

Há que investir em novos paradigmas, há que mudar mentalidades, há que motivar a causa pública, há que mudar o bastante para que os macacos possam chegar às bananas nem que para isso seja preciso mudar os ocupantes e pôr lá os que instigam e deixar os antigos ocupantes investigarem os porquês das decisões e dizer que apesar de «por aqui ter sido sempre assim», isso não significa que não possa ser mudado.

Vamos deitar fora o que temos?

Claro que não!

Temos de ter a coragem e a sapiência bastantes para levar para diante as mudanças indispensáveis, independentemente do que digam as vozes dos comentadores e influenciadores que se utilizam do espaço de comentário para ajudar a atirar jactos de água gelada para quem precisa dela pelo menos tépida.

As oportunidades não surgem muitas vezes e esta é uma oportunidade que não pode ser jogada pela borda fora, mesmo que o Primeiro-Ministro já tenha dito que se desengane quem pensa que a política vai mudar.

Não se esqueça, caro Senhor Primeiro-Ministro, que se pode mudar muita coisa sem necessariamente ter de mudar de política.

Haja vontade e coragem, Senhor Primeiro-Ministro, haja vontade e coragem!

