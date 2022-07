Servicios que no sirven – Noticiero Digital

Entornointeligente.com /

Cortes eléctricos que superan las 12 horas en regiones como el Zulia, fuerte caída del servicio estatal de Internet que afecta a nueve estados, más de 40 días sin agua reportan habitantes de Nueva Esparta, esto sólo por nombrar algunas de las situaciones calamitosas que alteran el día a día de los venezolanos. Servicios públicos que no sirven para nada y no prestan servicio a nadie.

Si algo ha hecho este régimen, y es algo que nadie puede negar, es destruir la infraestructura de servicios del país.

Cantv, la estatal telefónica y principal proveedor de Internet está por los suelos, Corpoelec, ni hablar, las hidrológicas para que mencionarlas, Pdvsa con el Gas, ni se diga. Todo falla, pasan los años, y no hay solución.

Una realidad evidenciada en el más reciente estudio publicado esta semana de Cedice Libertad que aborda el estatus de los servicios públicos en Venezuela, allí indica, por ejemplo, que 85% de los usuarios de ABA- Cantv reportan caídas del servicio varias veces al día, que los zulianos pueden ser sometidos a más de 12 horas sin luz y los estados al occidente del país están sufriendo sequías extremas, viéndose en la obligación de ir a buscar el agua a más de tres kilómetros de sus casas.

Si nos detenemos para desglosar este estudio enfocándonos en cada servicio tenemos que, respecto a la electricidad, durante el mes de junio 2022 se registró un incremento de 30% respecto a los apagones registrados si lo comparamos al periodo de enero a mayo de 2022.

Tan solo en este mes se reportaron 14.666 fallas de electricidad, contra 21.046 que se promediaron durante los primeros cinco meses de este año.

Los estados Falcón y Zulia son los más afectados por los cortes eléctricos. Sin embargo, hay reportes en estas regiones mencionadas y en Mérida, Trujillo, Portuguesa, Nueva Esparta y Barinas que indican extenuantes períodos de más de 12 horas sin energía. Siendo Táchira y Bolívar las entidades que tuvieron el peor desempeño en materia eléctrica.

Este estudio también puso sobre el tapete la realidad del agua. Muchos ciudadanos de los estados Guárico, Falcón, Portuguesa y Zulia deben caminar más de 3,5 kilómetros para obtener el recurso. Tan solo 2% de la población venezolana percibe el suministro sin interrupción alguna, mientras que 41% no recibe agua por tuberías en más de 15 días.

Hablamos acá de casos como Miranda, que por fallas en el Sistema Tuy III, los habitantes del Valle del Tuy tuvieron que pagar cisternas durante 20 días a un costo superior a los 100 dólares.

Referimos además a un reciente reporte de Nueva Esparta, allí sus habitantes alertaron sobre la escasez de agua potable en la isla. Varias zonas en ese estado tienen más de 40 días sin recibir el servicio por tuberías.

Hablemos de las Telecomunicaciones, de acuerdo con el informe de Cedice Libertad, 85% de los venezolanos registran de dos a ocho caídas del sistema de internet ABA de Cantv cada día.

La ONG VE Sin Filtro, por su parte, a propósito de este servicio denunció esta semana una terrible falla en Cantv misma que afectó la conexión en todos los estados del país. Caracas, Amazonas, Apure, Delta Amacuro, Trujillo, Guárico. Sucre, Portuguesa y Nueva Esparta, fueron las entidades que quedaron desconectadas.

Señalaron también que en el mes de julio se han registrado siete incidentes de conectividad que afectaron al territorio nacional, desde apagones hasta caídas de conexión.

Vamos a poner la lupa sobre el servicio de gas por bombonas. Según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVPS) 8 de cada 10 venezolanos que adquieren cilindros de gas, creen que el servicio es malo.

Señalan que poco más de un tercio (34,2%) de los usuarios que obtienen el gas por medio de cilindros o bombonas, lo recibe 1 vez cada 3 meses o más.

Y si hablamos de la salud, quiero hacer énfasis en el Índice Global de Seguridad Sanitaria (GHS Index), que compara las capacidades de 195 países del mundo para prevenir y hacer frente a amenazas sanitarias. Venezuela, en 2021, recibió un puntaje de 20.9 puntos sobre 100. Lo que ubicó al país como el peor de América Latina y uno de los 10 peores países del mundo respecto a sus capacidades sanitarias. Nada ha mejorado, y por ende esa puntuación si no se ha mantenido igual de grave, se ha agudizado.

En materia de insumos médicos, la situación tampoco es mejor, durante el primer semestre de 2022, el desabastecimiento de insumos en las emergencias hospitalarias del país alcanzó 46,8 por ciento, mientras que el desabastecimiento de insumos para los quirófanos alcanzó el 71,5 por ciento.

Entonces, ¿Sirven o no sirven los servicios en Venezuela?, ¿Sirve o no el régimen? La respuesta es directa y sencilla: No. Los servicios públicos en nuestro país no sirven y el único responsable de esta catástrofe se llama Nicolas Maduro Moros, ningún otro.

@LesterToledo

LINK ORIGINAL: Noticiero Digital

