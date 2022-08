Servicios 5G de entrega urgente aumentan la productividad y la eficiencia de operaciones industriales

Entornointeligente.com /

BELLEVUE, Washington – 11 de agosto de 2022 : Las redes 5G modernas introdujeron tecnologías como Ultra Reliable Low Latency Communication (Comunicación ultra-confiable de baja latencia, o URLLC, según la sigla en inglés) y soporte Time Sensitive Networking ( Networking sensible al tiempo, o TSN, según la sigla en inglés) para hacer frente a una cantidad de necesidades de networking en las que el tiempo es crucial. Hoy, 5G Americas, la voz de la 5G y 4G LTE para las Américas, anunció el lanzamiento de su último trabajo técnico sobre los servicios de entrega urgente en 5G, bajo el título «Understanding 5G and Time Critical Services» (Comprendiendo la 5G y los servicios de entrega urgente».

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, aseguró: «Los continuos avances de la quinta generación de normas y redes de telefonía celular inalámbrica abordarán nuevos casos de uso empresariales e industriales. Estos complejos casos de uso a menudo requieren la entrega de datos dentro de un lapso de tiempo específico con un alto grado de confiabilidad garantizada.»

Según este trabajo, los servicios de entrega urgente requieren que los clientes y servidores de toda la red estén estrictamente sincronizados, y que su red de comunicación subyacente sea ultra-confiable y estrictamente acotada en términos de latencia. Las funcionalidades URLLC y TSN en 5G ayudarán a dar soporte a un abanico de casos de uso que incluyen a los sectores automotor, de transporte, atención de la salud, educación, producción de medios, forestación, seguridad pública, la industria bancaria, los servicios públicos y muchos más.

Se incorporó el soporte a servicios de entrega urgente en redes 5G en diversas optimizaciones en el Release 16 y el Release 17. El trabajo describe de qué modo estas tecnologías están impactando a las redes legacy basadas en Sistemas Globales de Navegación Satelital (GNSS, según la sigla en inglés) que tradicionalmente brindaron la exactitud temporal requerida, como así también en la norma del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica IEEE 802.1 TSN, que está pasando a ser la tecnología de convergencia en networking para fábricas a fin de habilitar la comunicación determinista y de baja latencia.

«Understanding 5G and Time Critical Services» explora los siguientes temas clave:

Casos de uso y requisitos clave Habilitadores de tecnología en los Releases 16 y 17 para 5G Arquitectura 5G con soporte para sincronización temporal, IEEE TSN, y Comunicación sensible al tiempo solicitada por la función de aplicaciones (AF) Resiliencia del servicio de temporización Comunicación ultra-confiable de baja latencia Exactitud de sincronización temporal y servicios Seguridad de Temporización como Servicio (TaaS, según la sigla en inglés) en 5G Fatih Ulupinar, Ingeniero Jefe de Qualcomm Technologies, Inc. y líder del grupo de trabajo de 5G Americas, dijo: «El networking ultra-confiable, de baja latencia y sensible al tiempo puede aportar conectividad ubicua y suave mientras que cumple con los requisitos de tiempo real. Tiene el potencial de liberar nuevos casos de uso y aplicaciones para automatización y sentará las bases para la Industria 4.0». Añadió: «El networking sensible al tiempo puede aportar entrega de datos garantizada en una ventana temporal garantizada, convirtiéndola en una tecnología habilitadora clave para un ecosistema 5G optimizado y automatizado.»

Ingenieros de Intel y Qualcomm lideraron el grupo de trabajo que escribió el documento técnico.

