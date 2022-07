Servicio de Migraciones: Ex administración acusa «negligencia» tras fallo judicial que suspendió al actual director

Entornointeligente.com /

La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó la suspensión por diez días del director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Thayer, por la demora del organismo en responder un oficio en tramitación de recurso de protección, presentado por una ciudadana cubana ante el retraso en la entrega de su visa temporal.

A través de un comunicado, el Servicio anunció que apelaron al fallo del tribunal de alzada de Concepción, por lo que ahora será la Corte Suprema la encargada de resolver este caso, que aún se encuentra pendiente de resolución, acorde con lo expuesto por Migraciones.

Adicionalmente, el Sermig aseguró que «la usuaria no vio afectados sus derechos en ningún momento y que, mientras su solicitud estaba tramitándose, tuvo acceso a una autorización de trabajo y residencia provisoria»; y que «este hecho en particular, al igual que otros miles, se enmarca en una situación compleja generada en los últimos años en el Sermig».

«En abril de este año 2022, recibimos un Servicio con 500 mil solicitudes de residencias temporales y definitivas con uno, dos y hasta más años de retraso. Todas las solicitudes referidas corresponden a personas que ingresaron de manera regular a nuestro país», aclaró la actual administración del Servicio.

Producto de este retraso acusado hacia las autoridades de la gestión anterior, desde Migraciones señalaron que «hoy existen más de 8.000 recursos judiciales presentados contra el Sermig en todo el país, los cuales están siendo respondidos por un equipo de 13 abogados especializados en la materia».

Frente a ello, Emol conversó con el ex director jurídico del Servicio Nacional de Migraciones, Ricardo Bahamondes, quien estuvo a cargo de tres áreas del organismo (sanciones, administrativa y judicial) cuando el máximo representante era Álvaro Bellolio, es decir, bajo el mandato presidencial de Sebastián Piñera.

En concreto, el abogado respondió a los dichos de la actual administración del Servicio en su comunicado, asegurando que la gestión ahora en el cargo ha cometido «negligencias» y ha tenido «una falta de control» respecto a la tramitación de los recursos. En esa línea, además defendió el trabajo realizado por el equipo bajo el mando de Bellolio.

«Esto es una mera negligencia de la jefa de la jurídica del Servicio Nacional de Migraciones, porque cuando uno presenta un recurso, la Corte pide informes, entonces puede que haya pasado tanto plazo, o sea se han vencido tanto los plazos o las oportunidades para rendir informes que, al final, la corte falló y suspendió al director como representante legal del Servicio Nacional de Migraciones», sostuvo Bahamondes.

Conformación del equipo y tramitación de recursos

Ante el fallo de la Corte de Apelaciones y en consideración de los mencionado por el Servicio en su comunicado, el ex director jurídico del Sermig puntualizó que, hasta cuando se mantuvo en el cargo, «el equipo era de más de 40 personas, entre abogados y personas que ayudaban desde el punto de vista administrativo, más gente o postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial».

«El área judicial tenía alrededor de 13 a 14 abogados, más una jefa. ¿Qué ocurría ahí? Era tanta la demanda que se generaba en materia de atrasos de algunos departamentos que la gente empezó a judicializar los procesos y eso empezó a aumentar la cantidad de recursos por áreas. Nosotros cerramos cerca de 7 mil u 8 mil al año, y el 2021 tuvimos 720 mil, entonces tuvimos un incremento de casi un 800% entre un año y otro», explicó.

Sin embargo, Bahamondes precisó que, «nosotros nunca llegamos a ese extremo (suspensión del director), porque cuando nosotros veíamos que llegaban 100 recursos diarios, nosotros lo que hacíamos eran p lanes de contingencia, justamente para que no llegara alguna multa o a niveles de lo que llegó ahora. ¿En qué consistía? En que todas las áreas se juntaban, por lo menos durante dos o tres días en planes de contingencia para responder a esos recursos y dar plena solución a lo que estaba pasando».

«En la historia de los cuatro años, nunca llegamos a ese extremo, una falta de gestión. Siempre hemos tenido mucho trabajo, por lo menos, desde hace un año y medio o dos, siempre hubo mucha pega (…) Para mí, viéndolo desde afuera y conociendo cómo funciona, es una falta de gestión de la directora jurídica que es Gabriela Cabello y del nuevo encargado que es Antonio Henríquez», insistió.

Además, el abogado comentó que, bajo la administración de Álvaro Bellolio » hicimos crecer ese equipo conforme a las necesidades. Antes eran 23 personas y terminamos en 40. Lo que hizo la actual administración fue sacar gente que sabía y ahí está el punto (…) La estructura es así y así funciona, hay una planilla donde todo abogado es responsable de su causa y cuando hay un tema complejo coordinábamos los jefes con otras áreas, se buscaba una solución y respondíamos un recurso».

«Aquí me da la impresión, cuando la Corte llega a ese extremo, es que no hubo respuesta o no hubo gestión alguna, porque es muy extraño y a nosotros nunca nos pasó que sancionen al jefe del Servicio» , zanjó Bahamondes.

