Servicentros se multiplican como hongos y plantean ley para frenarlos

Alternativa. Analizan recurrir a Diputados para crear normativa.

Sin votos. Plantear leyes ante falta de votos de ediles oficialistas.

La aprobación para construir nuevas estaciones de servicio –sobre todo desde 2021–, sea o no en área sensible, cobra notoria celeridad que en la mayoría de los casos no logran otros rubros, sobre todo pequeñas empresas.

La proliferación de los servicentros se da sobre todo en la zona de Asunción, cerca de escuelas, hospitales, mercados y en calles estrechas exponiendo a los moradores de la zona. A nivel país, hay 2.600 gasolineras –35 por cada 100.000 habitantes– y solo en Asunción 147.

Al respecto, el concejal de capital, Pablo Callizo (PQ), comentó que como una de las posibles medidas para frenar la multiplicación desmedida, analizan recurrir ante el Congreso para ver la posibilidad de elaborar un proyecto de ley.

«Hay que ver otras alternativas porque en la Junta tampoco tenemos los suficientes votos para emitir una nueva Ordenanza», comentó.

El último proyecto presentado para aumentar los requisitos de las instalaciones no tuvo el respaldo de los ediles aliados del intendente Óscar Nenecho Rodríguez.

El aumento de servicentros se intensificó al conseguir la medida cautelar que deja sin efecto el artículo de la Ordenanza N° 7/11, que establece límite de distancia de 1.000 metros entre un servicentro nuevo de otro existente. La acción fue promovida por la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), entre cuyos emblemas se encuentra Enex, propiedad del ex presidente colorado Horacio Cartes.

También lograron una medida cautelar para dejar sin efecto la misma disposición de límite de medidas que se dispone en la Resolución 345/19 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Construcciones más polémicas. La estación de servicio Enex, de Cartes, sobre Mariscal López, las dos nuevas en proceso sobre la Avenida Artigas y General Santos y la construida pegada a la entrada del Abasto son algunos de los casos más polémicos por el área donde fueron asentadas.

En el caso de Enex, se erige frente al hospital de Policía Rigoberto Caballero, en el eje patrimonial de la ciudad y en diagonal a la Embajada de Estados Unidos. Ante el amplio cuestionamiento ciudadano y luego la carta emitida por la embajada manifestando su preocupación por el lugar elegido, uno de los hechos más llamativos fue que el propio intendente Nenecho, cual secretario de Cartes fue con su equipo de gabinete hasta el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a entregar las documentaciones del proyecto privado de quien apoyó su candidatura.

En cuanto a la obra en área del Abasto, en el propio predio Municipal inició sin que el proyecto cuente con la declaración de impacto ambiental (DIA), según había denunciado Callizo.

El edil presentó una minuta a través de la cual solicitó la anulación «del convenio interinstitucional entre la Municipalidad y la empresa MASS AUTOS SRL, representada por el abogado Milner Alfonso Sosa Silva».

La figura utilizada para el usufructo del espacio municipal es la de un convenio. Al respecto, el concejal consideró que se debió licitar. Expuso que el convenio no genera beneficios económicos a la Comuna. Tampoco cumple con el requisito de superficie mínima.

En el límite de los barrios Jara y Las Mercedes los vecinos estarán rodeados por tres estaciones de servicio. Dos en construcción: La primera, del emblema Petrobras, en una calle estrecha.

A pocos metros, para edificar el nuevo servicentro de Petrosur, se tuvo que demoler una histórica casona del Ex Molino San Luis, edificio de valor patrimonial. Además, se encuentra muy cerca de la Escuela República de Cuba.

Paraguay tiene más estaciones por habitantes que Brasil

Paraguay lidera la cantidad de estaciones de servicio por habitantes al observar a nivel regional. Por cada 100.000 paraguayos hay 35 servicentros, mientras que en países con una dimensión mucho mayor, como Brasil, por la misma cantidad de población se tiene solo 20 gasolineras; Argentina apenas 8 y Colombia 10, según reporte de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles (Claec).

En el momento del reporte de la Comisión, Paraguay contaba con un total de 2.396 estaciones de servicio. Actualmente el número de servicentros a nivel nacional ya llega a los 2.600, según datos emitidos por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), hasta agosto de este año y el número sigue en ascenso.

Filtración. Los aditivos de combustibles ya permearon en el acuífero Patiño, la reserva de agua dulce del área Central utilizada como una de las fuentes de agua potable. Esto se comprobó en un estudio hecho por la Universidad Nacional de Asunción en el 2018, tras las muestras realizadas cerca de estaciones de servicio.

Las fuentes de contaminación analizadas fueron las estaciones de servicio existentes en el área del acuífero y en torno a este, se buscaron los lugares de captura de agua, en un radio de hasta 1.000 metros de distancia, para verificar el grado de influencia. De las perforaciones analizadas, detectaron que cerca del 44% de los pozos poseen éter metil-terbutílico (MTBE) (químico tóxico).

Hay que ver otras alternativas porque en la Junta tampoco tenemos los suficientes votos para una nueva Ordenanza. Pablo Callizo, Concejal (PQ).

TOTAL DE ESTACIONES DE SERVICIOS A NIVEL PAIS.png

