Servel, por Plebiscito con sufragio obligatorio: multa por no ir a votar será de hasta $176 mil

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, explicó a «El Mercurio» aspectos clave a considerar para el Plebiscito del próximo 4 de septiembre. Según detalló, quienes se ausenten de votar y no se justifiquen podrían recibir una multa que parte en $29.386 (1/2 UTM), hasta $176.313 (3 UTM), monto que es resueltos por los respectivos tribunales de policía local. La obligatoriedad del voto es una de las principales novedades del proceso, porque desde la elección municipal de 2012 que el sufragio ha sido voluntario. «Nosotros tenemos la obligación de denunciar a todas las personas que no voten. Lo que vamos a hacer y no va a ser muy inmediato, porque tenemos que revisar los padrones electorales. Tenemos un plazo de un año para denunciar, pero lo haremos, creo, tres a cuatro meses después», indicó Tagle.

LINK ORIGINAL: Emol

