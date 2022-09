Servel investiga caso de concejala que pidió «esconder el carnet» a los del Rechazo: «El acto que ella llama a hacer es un delito»

Entornointeligente.com /

El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel) Andrés Tagle , profundizó este jueves en las dudas de los electores respecto a las posibles sanciones por no concurrir a votar, los delitos en los que se incurren por llamara a «esconder el carnet» -como ocurrió con una funcionaria de la Delegación Presidencial del Ñuble-, y destacó el alto interés que ha existido por conocer sus locales de votación.

El día de la presentación de las medidas de seguridad en La Moneda, junto a la ministra del Interior, Izkia Siches, Tagle había adelantado que eran más de 12 millones de rut los que habían consultado sus datos electorales. Hoy, en conversación con radio Cooperativa, detalló que «estamos con 14 millones de rut diferentes que han consultado». A su juicio, se trata de una «señal potente», y dio por «resuelto» el tema de que, al menos, la gente ya conozca dónde le corresponde ir a votar este domingo 4 de septiembre. » Ahora, yo no sé si van a votar 14 millones o 12 millones, pero todo hace pensar que vamos a tener una participación por lo menos superior a la de diciembre del año pasado «, sostuvo.

Tagle repasó las cuatro causales por las que las personas pueden justificar su voto, que de todos modos igualmente serán denunciadas por el Servel y deberán presentarse ante el juez de Policía Local cuando les corresponda.

La primera es estar en el extranjero, y para ello es importante que la persona tenga el pasaporte con timbres de entrada y salida a Chile; la segunda, es por estado de salud o discapacidad; en tercer lugar, estar a 200 kilómetros del local de votación, y aquí «es bueno que el día 4, no antes y después, vaya a dejar una constancia en Carabineros»; y por último, una global que apunta a «otro impedimento grave», como una persona que tenga un turno en hospital, o piloto de líneas aéreas que tienen que cumplir itinerarios.

En el caso de los mayores de 80 o 90 años, Tagle recalcó que también tienen obligación de votar, » la ley no fijó ningún límite de edad; no es responsabilidad del Servel… en el fondo se les obligó «, sostuvo.

Acusaciones de posible fraude

Tagle también abordó las acusaciones desde la arena política de un «posible fraude» electoral, como ha sido el caso del Partido Republicano, o incluso las dudas que se abrieron por el llamado del presidente del PC, Guillermo Teillier , quien recientemente llamó a defender «en las calles» el posible triunfo del Apruebo si es que éste es estrecho.

«El resultado preliminar que va a hacer el Servel el domingo es eso, es preliminar, y no tiene valor legal como escrutinio. Y tiene un respaldo, que va a estar con un resultado a nivel de cada mesa que puede ser comprobado, si uno ingresa al sistema, contra una copia digitalizada de la misma acta, y cualquier partido político la puede revisar», explicó.

En esa línea, expresó que » tomarlo como verdadero y hacer ese escándalo o esas acusaciones no tiene ningún asidero «.

Al día siguiente, en tanto, es el turno de Colegio de Escrutadores, que recibe un segundo ejemplar del acta, «que toma los datos que se digitaron por el Servel y los va corrigiendo de acuerdo a esa acta. Ahí pueden participar los apoderados de todos los partidos, y es recomendable si hay un resultado estrecho».

Y, por último, en el caso del resultado final, explicó Tagle, es el Tribunal Calificador, que «tiene que hacer el escrutinio final y proclamar la opción ganadora. Por lo tanto, no es el Servel el que proclama la opción ganadora. Me parece absurdo hablar de fraude y no hacer el trabajo de chequear mesa por mesa, ir a los colegios escrutadores y presentar las cosas que les parezcan incorrectas a cada uno de los partidos que apoyan una u otra opción ante el Tribunal Calificador de Elecciones «.

Si bien Tagle no aseguró que en esta ocasión planeen realizar alguna acción legal por las acusaciones de «fraude», recordó que ya han existido oportunidades donde sí han tomado esta vía. «En diciembre hicimos dos querellas, una que llamó a hacer trampa y otra que fue de este joven (Víctor) Chanfreau llamaba a ocultar la cédula de identidad a los que votaban de cierta manera, ese es un delito tipificado en la ley de votaciones».

Consultado por el tema de la funcionaria pública de Chillán y concejala del PC, Quenne Aitken , quien llamó en un acto de cierre de campaña por el Apruebo a «esconder el carnet» a quienes voten Rechazo, Tagle afirmó que » nosotros lo estamos investigando, el acto que ella llama a hacer es un delito absolutamente justificado en un artículo de las sanciones de la ley de votaciones «. ¿Encontraste algún error? Avísanos

