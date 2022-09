Servel: Están «todos los locales funcionando» en Macrozona Sur y votación en cárceles ha fluido con normalidad

Entornointeligente.com /

Durante la mañana de esta jornada eleccionaria, El Presidente del consejo directivo del Servicio Electoral de Chile (Servel), Andrés Tagle realizó un balance de la jornada respecto a la situación de los recintos de votación y las mesas instaladas .

En una entrevista en Radio Universo, Tagle aseguró que «la instalación fue bastante más temprano, ya estamos en el 100% de las mesas constituídas, solo faltaría Isla de Pascua, pero allá hay otro horario» . Este domingo, las mesas de votación estarán abiertas desde las 08.00 hasta las 18.00 horas, al respecto el presidente del Servel indicó que » los locales no se van a cerrar, porque las personas pueden volver a ver el escrutinio» . Si bien, el horario de cierre está definido, «l as mesas solo van a cerrar si es que no hay gente esperando» .

Recordó que «no se va a reabrir una mesa que ya se ha declarado cerrada».

Macrozona sur y cárceles Respecto a los cortes de ruta que se han reportado en algunos puntos de la Macrozona Sur, resaltó que «están todas las mesas constituidas y los locales funcionando. Obviamente los eventos de tránsito no nos competen a nosotros. El problema que sería algo contra algún local, pero eso no ha sucedido».

En cuanto cómo se ha dado el proceso en la cárceles, Tagle comentó que «sé que las mesas se constituyeron todas ayer en la cárceles, son poquitas, es una mesa por recinto, son 14 en total. Y ha habido un desarrollo normal y ahí la cosa es bastante más fácil2.

«Gendarmería va a haciendo pasar a los presos al recinto de votación propiamente tal de grupos, de a uno, o de grupos de dos o de tres y es un continúo. Es bastante sencillo, mesas instaladas y todo funcionando normalmente como en cualquier otro lugar», cerró.

Primeras actualizaciones Respecto a cuándo conoceremos los resultados del plebiscito, Tagle comentó que si la mesa cierra a las 18.00 horas, debería demorarse alrededor de una hora entre el escrutinio y el llenado de actas.

Después, afirmó que la digitalización que también debería ser rápida, dado que son solo dos cifras las que hay que ingresar.

Por lo que » alrededor de las 20.00 horas vamos a tener una buena cantidad de votos, y a las 21.00 ya vamos a tener los resultados, faltando solo algunos sectores» , explicó el presidente del Servel. ¿Encontraste algún error? Avísanos

