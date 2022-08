Servando y Florentino inauguraron una cancha en El Valle (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Los hermanos Servando y Florentino Primera inauguraron una cancha deportiva en la parroquia de el Valle como parte de una promesa que hicieron Los cantantes venezolanos, Servando y Florentino Primera, inauguraron una cancha en la Parroquia el Valle como parte de una promesa que hicieron durante su gira de conciertos por el país, así se dio a conocer el hecho a través de las redes sociales. Cabe destacar que los hermanos Primera pasaron gran parte de su niñez y juventud en dicha parroquia.

Acompañados de un montón de gente y con los coros de sus canciones siendo cantados por todo el mundo, los artistas venezolanos dieron paso a la inauguración de la cancha cuyo propósito es el disfrute de todos los habitantes de dicha zona.

Ayer, en su hogar, El Valle, @servando y @florentino reinauguraron la cancha que está antes del Ávalos.

Con el apoyo de una comunidad organizada y orgullosa de su origen.

(Para quienes gustan de hablar gamelote sin conocer a los hermanos Primera). pic.twitter.com/k2OAfdTpTz

— Gipsy Gastello (@GipsyGastello) August 2, 2022

«De sol a sol te tengo presente en mi mente, tú eres la niña que alumbra mi existir. Desde el día que te vieron mis amigos comenzaron a decir por qué no me la presentas, me gusta para mí, es que ellos no saben quién es esa niña en mi existir», es lo que cantaban los hermanos Primera a la hora de la inauguración.

Se espera que Servando y Florentino culminen su gira por Venezuela en caracas el próximo mes de octubre.

Redacción gossipvzla y fuente Venezuela News

