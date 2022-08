Servando Primera le dio su apoyo a Dayana Mendoza (+foto)

Entornointeligente.com /

Servando Primera no dudó en mostrar sus «respetos» a Dayana Mendoza, luego de que esta última hiciera una crítica sobre la escasa publicidad religiosa en el Times Square.

Al respecto, Miss Universo 2008 aseguró que no se puede hablar o poner una publicidad del «Señor Jesucristo» porque las personas se burlan o critican.

Luego de que este video de la ex reina de belleza se hiciera viral, el cantante Servando Primera dejó su comentario sobre la situación apoyando los dichos de la venezolana.

«Eso que dices es cierto», comenzó en su escrito el intérprete, para después agregar «por eso debemos seguir su ejemplo cuando dijo ‘Padre, perdónalos, no saben lo que hacen’ (…) No todos los cristianos son falsos, pero no todos los cristianos son buenos».

Luego, la instó a ella y todos los que comparten su fe a no detenerse «respetando a quien piense diferente, o adore a alguien distinto, estoy seguro que Cristo en su magno poder y vasto entendimiento le da más relevancia a la meta de crear amor entre nosotros, a que crean en él sin amar al prójimo. Mis respetos querida @dayanamendoza».

