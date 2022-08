Serra da Estrela: já há um cartão para ajudar a reflorestar a serra

Entornointeligente.com /

O Estrela Geopark Mundial da UNESCO anunciou esta quinta-feira o lançamento do cartão «Reflorestar», com o objectivo «único» de gerar receitas para apoiar e promover acções de reflorestação, estabilização dos solos e restauro de ecossistemas da serra.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a associação Geopark Estrela, localizada em Manteigas, distrito da Guarda, esclareceu que o cartão foi lançado «na sequência do último incêndio que devastou em grande parte a paisagem da serra da Estrela».

A aquisição deste cartão tem um custo de 10 euros e é feita através do e-mail do Estrela Geopark [email protected] .

«Para além de estar a contribuir para a regeneração da paisagem da Estrela, o utilizador deste cartão poderá ainda usufruir de um conjunto de descontos nos mais diversos parceiros deste Geopark».

Na página na internet do Estrela Geopark, a associação acrescenta que o mês de Agosto «ficou assinalado na história» da serra da Estrela «pelas marcas que o fogo deixou » naquele território, que integra a rede mundial da UNESCO , a organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.

Com a aquisição do cartão, o utilizador, «para além de estar a contribuir para a regeneração da paisagem da Estrela», poderá usufruir de um conjunto de descontos em parceiros do Geopark, nomeadamente em hotéis e alojamentos turísticos, restaurantes ou produtos locais, entre outros.

O Parque Natural da Serra da Estrela é a maior área protegida portuguesa e o incêndio, que lavrou durante 11 dias e se encontra em resolução desde a noite de quarta-feira, terá destruído mais de 25 mil hectares (sensivelmente um quarto da área total) em seis concelhos, de acordo com dados preliminares avançados pelas autoridades.

