Sernac: reclamos en mercado de la entretención han aumentado más del 300% respecto al 2021

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) realizó una radiografía de reclamos contra el mercado de la entretención. En el análisis, el organismo detectó que entre enero y mayo de este año aumentaron un 337% los casos respecto de igual período del año pasado.

Entre enero y mayo de este año, el Sernac ha recibido 5.104 reclamos contra empresas del mercado de la entretención, lo que implica un aumento de un 337% respecto de igual período del año pasado, cuando había recibido 1.167 casos. Si se considera todo el 2021, el Sernac recibió 3.718 reclamos de parte de los consumidores en el mercado de la entretención.

Un 58% de los casos (de lo que va del 2022) apunta a ticketeras, mientras que un 26% se refiere a productoras de eventos. En tercer lugar, los reclamos atañen a inconvenientes en cines (9,4%).

Al analizar por empresas, Punto Ticket lidera los reclamos (55%); le sigue Dg Medios y Espectáculos (19%). Más atrás aparece Cine Hoyts, con un 4,9%.

Repetición de problemas El subdirector del Sernac, Jean Pierre Couchot , explicó que el aumento de los reclamos experimentados este año estaría relacionado directamente con la reapertura de los grandes espectáculos masivos en el país, tras la mejora de los índices sanitarios de la pandemia.

No obstante, al Servicio le preocupa que se repitan algunos problemas, entre ellos, que no se devuelva la entrada ante suspensiones, que no se cumpla con lo ofrecido o que existan problemas que arriesguen la seguridad.

«Un evento, un concierto, una ida al cine son momentos únicos e irrepetibles, pues generan emociones y expectativas entre las personas, por lo que las empresas deben ser profesionales y cumplir adecuadamente con todo lo ofrecido y responder adecuadamente en caso de algún problema», resaltó la autoridad.

Agregó que se trata además de un mercado con uno de los peores comportamientos de respuesta. «En los últimos dos años, un tercio de los reclamos ni siquiera son respondidos, que es lo mínimo que espera un consumidor cuando tiene un problema».

Recientemente el Sernac ofició a todas las productoras de espectáculos a modo de advertencia, recordando las exigencias de la Ley del Consumidor, así como requirió la entrega de antecedentes para saber si están cumpliendo con estándares básicos. Actualmente se están analizando las respuestas dadas por las empresas y no se descarta una mesa de trabajo ante problemas transversales.

Qué reclaman los consumidores Desde el Sernac señalaron qué reclaman los consumidores. En ese sentido, destacaron el incumplimiento con las condiciones contratadas o publicitadas (38%).

Esa materia dice relación con, por ejemplo, cambio de las fechas del evento; artistas publicitados y que luego no se presentaron; o consumidores que compraron a un alto valor tickets para ciertos sectores o asientos preferentes y que no fueron respetados por los organizadores.

Los usuarios también reclamaron problemas para terminar los contratos (20%), por ejemplo, la no devolución del dinero por eventos no realizados.

Cómo responden las empresas Según el Sernac, menos de la mitad de los reclamos (48,2% de los reclamos ingresados durante el año) han sido acogidos.

Asimismo, 17,5% fueron rechazados por las empresas, y un tercio de ellos (34,3%) han quedado sin respuesta por parte de las empresas.

Derechos en espectáculos El Sernac repasó los derechos de los consumidores en espectáculos:

Todo lo que la empresa ofrece debe cumplirlo, ya sea horarios, artistas, entre otras condiciones relevantes. Ante la suspensión del espectáculo, el cambio de las condiciones contratadas o incumplimientos, los consumidores tienen derecho a que se devuelva todo lo pagado, incluyendo el cargo por servicio. Los consumidores tienen derecho a ser indemnizados o reparados por todos los daños que el cambio del evento o cualquier incumplimiento les haya causado. Los eventos deben desarrollarse siempre en condiciones de seguridad, lo que incluye que cuenten con los permisos y las autorizaciones correspondientes que lo garanticen, así como no sobrepasar los aforos establecidos. De no ser así, las empresas deben responder frente a los consumidores. Las empresas del mercado de entretención que, por circunstancias excepcionales, no pueden dar íntegro cumplimiento a la actividad anunciada (por ejemplo, por problemas sanitarios), deben tomar todas las medidas para mitigar los daños derivados de esta situación a los consumidores, informar adecuadamente de las condiciones de suspensión y devolver lo pagado.

