Series de playoffs en la Superliga arrancan este jueves

La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) dará curso este jueves a los cruces de postemporada que reunirá a las mejores ocho organizaciones de la fase regular y que ahora se enfrentarán en series bajo el tradicional formato 2-3-2. Reseñó Líder en Deportes que hasta este lunes estaban confirmadas tres confrontaciones ya que aún se definía el octavo equipo clasificado a la siguiente ronda del torneo, que saldría de la serie entre Guaiqueríes de Margarita y Gigantes de Guayana, con sendos choques en la isla, por la División Este de la Conferencia Oriental. En esa misma llave, Gladiadores inscribió su nombre a los playoffs el fin de semana, pero todavía no asegura el primer lugar hasta que se resuelva la pugna entre insulares y colosos del Sur. De esta disputa saldría el rival de Cocodrilos de Caracas, que garantizó abrir su serie en el Parque Naciones Unidas luego de ganarse el derecho por ser campeones de la División Norte. En la Oriental, otro equipo que espera conocer a su adversario de cuartos de final es Supersónicos de Miranda, divisa que a última hora se coló a la segunda parte del campeonato, pero que por ser segunda empezará su serie como visitante. Donde sí están claras las cosas es en la Conferencia Occidental, pues el equipo con mejor récord en la ronda eliminatoria, Trotamundos de Carabobo (19-3), está listo para recibir a Brillantes del Zulia, en el Forum de Valencia, escenario donde están invictos. El «Expreso Azul», campeón de la División Sur, sigue siendo el candidato a llegar a la final, pero antes deberá superar, en primer lugar, a unos zulianos que arriban a esta parte luego de atravesar un torneo con altos y bajos, que incluyó el despido de su técnico inicial (José Morales). Otro quinteto que parte como favorito a seguir trascendiendo es Centauros de Portuguesa, que no solo terminó con el segundo mejor balance de la temporada (18-5), sino que además se consagró en la División Oeste y ahora será anfitrión de Broncos de Caracas, en un recinto donde son casi imbatibles, el gimnasio Lara Figueroa de Acarigua. En el caso de los capitalinos, que lidera el entrenador Manuel Berroterán y alero de la selección Garly Sojo, no serán una presa fácil. Este club cerró con 16-10 la eliminatoria y sacando un buen resultado en la carretera pudiera liquidar ante su público de Parque Miranda donde este año han jugado muy bien.

