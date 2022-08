Serie A: Juventus-Sassuolo 3-0, Verona-Napoli 2-5

Entornointeligente.com /

ROMA. – Juventus batte Sassuolo 3-0 (2-0) nel posticipo della 1/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dell’Allianz Stadium di Torino.

Dopo le difficoltà iniziali, la Juventus ha preso in mano il pallino del gioco e sbloccato la situazione con l’argentino Di Maria, che ha battuto Consigli dopo 26′, su servizio di Alex Sandro. Prima della chiusura del tempo, Vlahovic ha firmato il 2-0 al 43′ su calcio di rigore, concesso dall’arbitro Rapuano e conquistato dallo stesso attaccante, dopo una trattenuta di Ferrari giudicata irregolare. Nella ripresa è arrivato il tris sempre di Vlahovic, questa volta servito da Di Maria

Nel posticipo della 1/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. I gol: nel primo tempo Verona in vantaggio con Lasagna al 29′, pareggio del Napoli con Kvaratskhelia al 37′ e successivo vantaggio ospite di Osimhen al 48′.

Nel secondo tempo Henry pareggia momentaneamente per i veneti al 3′, poi per la squadra di Luciano Spalletti arrivano i gol di Zielinski al 10′, Lobotka al 20′ e Politano al 34′ che chiudono la partita. Prima dell’inizio minuto di raccoglimento in memoria di Claudio Garella, morto il 12 agosto, che vinse lo scudetto con entrambe le squadre

