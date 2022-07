Serie A donne al via 27 agosto, tra prof e nuovo format

Entornointeligente.com /

ROMA. – Trenta giorni d’attesa, poi anche la serie A femminile di calcio tornerà in campo per la nuova stagione, segnata da due grandi novità come il debutto del professionismo e il format aggiornato per rendere il campeonato più avvincente.

Le partite Milan-Fiorentina e Pomigliano-Roma, oltre al match tra il Como neopromosso e la Juventus campione d’Italia, daranno il via alla stagione sabato 27 agosto, secondo il calendario della prima fase svelato sugli account social della Divisione Calcio Femminile. Già nella seconda giornata si entrerà nel vivo col derby d’Italia e Roma-Milan. Alla terza giornata ci sarà il confronto bianconere-giallorosse e alla sesta Inter-Milan, con la formazione di Ganz che una settimana dopo ospiterà le detentrici del trofeo.

Il nuovo format prevede dopo la regular season una seconda fase, con le dieci squadre divise in due gruppi e che ripartiranno con i punti conseguiti: le prime cinque prenderanno parte alla poule scudetto, che mette in palio il titolo e l’accesso alla Champions League per le prime due della classifica, mentre le ultime si affrontano in una poule salvezza, in cui l’ultima retrocede in Serie B e la penúltima affronterà un play out contro la seconda del campionato cadetto.

«C’è grande attesa e non vediamo l’ora che inizi la stagione – le parole della presidente della Divisione calcio femminile, Ludovica Mantovani -, col nuovo format mi aspetto di poter assistere a sfide combattute. Un grazie ai club per aver completato tutte le procedure di ammissione, seguendo le nuove norme legate all’introduzione del professionismo, ed un immenso in bocca al lupo a tutte le protagoniste: sono certa che sapranno emozionarci».

L’avvio del campionato è stato anticipato di qualche settimana in vista degli impegni della nazionale di Milena Bertolini, attesa il 3 settembre dalla sfida in Moldova e il 6 dal match con la Romania, appuntamenti fondamentali per ottenere il pass al Mondiale 2023.

La Juventus e la Roma, nel frattempo, avranno già intrapreso un nuovo cammino in Champions League, che inizierà il 18 agosto con la semifinale del primo turno preliminare. le due squadre sono le favorite per il titolo ma anche Milan e Inter e si sono rinforzate per porre fine al dominio bianconero.

