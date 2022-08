Serie A: Boom Kvaratskhelia, Napoli e Inter in testa. Frena il Milan

Entornointeligente.com /

ROMA. – In attesa dei posticipi di domani che vedranno impegnate la Roma contro la Cremonese e la Juve in casa della Samp, Napoli e Inter viaggiano a braccetto in testa alla classifica mentre il Milan campione d’Italia non va oltre il pari in casa dell’Atalanta (vantaggio di Malinovsky, pari nella ripresa con un gran gol di Bennacer) ed è già a -2 dalla coppia di testa.

Al Maradona è nata una stella dal nome impronunciabile. Un tiro a giro alla Insigne, un guizzo irresistibile alla Mertens consacrano Khvicha Kvaratskhelia che trascina il Napoli a fianco dell’Inter in testa alla classifica. Il Monza viene annichilito perché c’è anche un Osimhen in stato di grazia e alla fine il 4-0 lo timbra Kim di testa.

In attesa dei nuovi gioielli del mercato, comodamente seduti in panchina, Spalletti può inorgoglirsi, ringraziando De Laurentiis per i lungimiranti investimenti. Nove gol in due gare sono un sontuoso biglietto da visita. Già l’anno scorso i partenopei avevano cominciano con otto successi, ma stavolta la squadra sembra avere mezzi e consapevolezza diversi. Toccherà domani a Roma e Juventus dare risposte convincenti.

Nell’altro confronto del pomeriggio pari senza squilli tra Empoli e Fiorentina, troppo presa dal doppio confronto col Twente che vale la Conference League. L’Empoli chiude in nove e ringrazia le parate di Vicario. Dopo due turni in sofferenza per guasti e protesta Dazn tira un sospiro di sollievo: le riprese tv non hanno avuto rallentamenti.

Il Monza era la vittima predestinata e deve essere rimasto intimidito osservando la panchina del Napoli coi nuovi acquisti Ndombele’, Simeone e Raspadori e Oliveira. Spalletti però rispetta le attuali gerarchie e fa bene perché Anguissa guida un centrocampo bene organizzato con Lobotka e Zielinski. In attacco si illumina il talento Kvaratskhelia che guizza dappertutto e dimostra grande dimestichezza con il gol.

La conclusione balistica del primo gol è un gioiello che stordisce il Monza e infiamma il San paolo. Poi , imbeccato da Anguissa, si scatena Osimhen che travolge Ranocchia e infila Di Gregorio. Il Monza prova a rialzare la testa ma viene infilzato ancora dal georgiano con un dribbling ubriacante. Ora toccherà alla Fiorentina, due giorni il ritorno col Twente, dare un responso più probante sulla consistenza del nuovo Napoli.

La volata persa col Milan non sembra avere lasciato ruggini e l’Inter, nei primi due test, tiene la barra dritta in testa alla classifica con immutata fiducia. Inzaghi ritrova il Lukaku che mancava nel suo prima stagione in nerazzurro e il pubblico sogna il ritorno ai fasti dell’anno scudetto.

Si è ricompattata l’intesa tra il belga e Lautaro, i due bomber di riserva Dzeko e Correa possono dare una grossa mano, centrocampo e difesa danno ampie garanzie. Lo Spezia è un avversario morbido, si consegna troppo facilmente alla superiorità degli avversari. Per l’esame vero dei nerazzurri bisognerà aspettare venerdì quando Inzaghi ritroverà la squadra biancazzurra.

Derby toscano equilibrato e con poche emozioni. Occasioni sparse per Destro e Ikone, poi l’arbitro Marchetti si infortuna e viene sostituito da Sacchi. L’Empoli resta in dieci per il rosso a Luperto che atterra Jovic, ma i viola non quagliano e Jovic prende male la sostituzione. Alla fine rosso anche a Zanetti e Empoli in nove per l’infortunio di Cambiaghi. La Fiorentina non riesce a sfruttare le opportunità, troppo presa dal pensiero dello spareggio col Twente di giovedì prossimo.

Pari anche tra Bologna e Verona che non vanno oltre l’1-1. Nelle altre gare di ieri, si annullano a vicenda invece Torino e Lazio. Il Toro pressa e gioco ma crea poco, la Lazio subisce, controlla e poi crea le migliori occasioni che sbattono contro il muro di Milinkovic-Savic che frena le velleità di Immobile e del fratelli.

Primo squillo del Sassuolo: partiti Scamacca e Raspadori, ci pensa il gioiello senior, capitan Berardi, fresco di rinnovo di contratto, a sblocccare con una magia la gara col Lecce. Per mantenere i ritmi dello scorso anno però ci vorrà un super impatto di Pinamonti.

Testa già rivolta alla lotta per non retrocedere per Udinese e Salernitana che si fermano sul pari. A uscire con le maggiori recriminazioni è però una buona Salernitana che non ha approfittato del secondo tempo in superiorità numerica per la sciagurata espulsione di Perez.

