Sergio Scariolo: «Nos gustaría seguir un partido más»

L a selección espaáola disputa este sábado (20.45 horas) el primer partido sin red en el Eurobasket. Ya no hay margen para el error en este cruce de octavos ante Lituania, un coco que se cruza en el camino antes de tiempo. «Antes de la competición estaba entre los cuatro favoritos. Normalmente te toca en semifinales y, si tienes mala suerte, en cuartos. Esta vez nos ha tocado en octavos a pesar de haber ganado el grupo, pero es lo que hay», dice Sergio Scariolo.

El técnico cree que «el equipo está preparado, con ganas de competir. Nos hemos preparado y nos toca a nosotros la gran parte del trabajo de ajustar la distancia que, según el juicio unánime, nos separa. Lo intentaremos. Es lo que nos exigimos. Lo hemos hecho sobradamente hasta ahora y nos gustaría seguir un partido más».

Scariolo habló del gran potencial de una Lituania que, encuadrada en el terrible grupo B ha sufrido de más: «Conocemos su fuerza. Tienen jugadores de la NBA, incluso algún All Star, y otros con alto nivel de Euroliga». Los más destacados, Domantas Sabonis (Kings) y Jonas Valanciunas (Pelicans), las torres gemelas de Lituania. Tras ellos, Marius Grigonis, Rokas Giedraitis, Mindaugas Kuzminskas, Rokas Jokubaitis…

Espaáa tendrá que hacer muchas cosas bien y provocar que los lituanos las hagan mal, pero Scariolo asegura no creer en «partidos perfectos. No puedo poner esa presión a este equipo y menos siendo este equipo. Que cada uno haga su contribución. No hace falta que sea la mejor de las estadísticas. Un pase o un bloqueo pueden ser muy importantes».

Tras una primera fase «magnífica, cumpliendo los objetivos e incluso superando las expectativas», llega Lituania, un enemigo de enormes dimensiones. «Hay datos positivos que maáana lucharán con un rival de una fuerza física y técnica superior a la de los anteriores rivales. Será un escollo más grande», reconoce Scariolo.

