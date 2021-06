Sergio Ramos y otras estrellas que no pudieron retirarse en el Real Madrid

Entornointeligente.com / Real Madrid hizo oficial la salida de Sergio Ramos , uno de los futbolistas más importantes en la historia del club y que se une a las figuras merengues que no han podido retirarse en el club en donde se convirtieron en estrellas mundiales.

Ante el final de la historia de amor entre Ramos y Madrid, ESPN Digital recuerda a grandes astros del equipo español que se marcharon de una manera que no esperaban los aficionados.

Iker Casillas y Sergio Ramos, dos símbolos del Real Madrid. Getty Images Cristiano Ronaldo El máximo goleador en la historia de la ‘Casa Blanca’ marcó una época en el Real Madrid al consolidarse como una de las figuras más importantes en la historia del club. Con más de 450 goles en 438 partidos, Ronaldo es considerado una de las máximas leyendas, sin embargo, en 2018, después de ganar su cuarta Champions League, el portugués se despidió del Madrid y firmó con la Juventus.

Hugo Sánchez El mexicano se estableció como uno de los mejores delanteros del Real Madrid y fue pieza clave del equipo que brilló durante la década de los ochenta. Desafortunadamente, la relación entre el azteca y el club terminó de manera negativa con la directiva española castigándolo durante la recta final de la campaña 1991/92. Sánchez no pudo despedirse como le hubiera gustado de la afición madrileña.

Selecciones Editoriales El capitán Ramos, 16 temporadas, 22 títulos y un sinfín de marcas Sergio Ramos, Real Madrid y una relación deteriorada Real Madrid anuncia la salida de Sergio Ramos 2 Relacionado Iker Casillas Considerado como el mejor portero en la historia del Real Madrid, Casillas brilló en la ‘Casa Blanca’. El cancerbero español es producto de la cantera merengue y por más de 15 años defendió la portería del primer equipo, pero al igual que Sánchez, su relación con el club se deterioró y en 2015 se despidió del Real Madrid en una rueda de prensa que estuvo marcada por las lágrimas que derramó el Campeón del Mundo con España en 2010.

Fernando Hierro El español es para muchos uno de los defensas más sobresalientes en la historia del Madrid y uno de los jugadores que mejor portó el gafete de capitán. Por 14 temporadas, Hierro estuvo en el Madrid, sin embargo, Fernando, según diversos medios españoles, tuvo diferencias con Florentino Pérez, que decidió no renovar el contrato de Hierro, quien se marchó al futbol de Catar.

Raúl El ‘Ángel del Madrid’ brilló en la capital española por 16 años y debido a su compromiso con la institución, muchos aficionados lo consideraban como el mejor representante de lo que significa jugar para un club con el Real Madrid pero la llegada de José Mourinho al banquillo merengue en 2010 provocó que Raúl saliera de la plantilla y se marchara a la Bundesliga para continuar su carrera con el Schalke 04.

Alfredo Di Stefano Di Stefano es para un porcentaje muy importante de madridistas el mejor futbolista que ha tenido el club en su historia. Alfredo ganó ocho ligas con el Madrid y se proclamó cinco veces campeón de Europa, pero su etapa en el club terminaría de manera desafortunada después enfrentarse en 1964 con el presidente y entrenador tras perder la Copa de Europa. La situación provocó que Di Stefano se despidiera del Real Madrid y siguió su carrera con el Espanyol, club en el cual se retiraría.

Ángel Di María El futbolista argentino tal vez no entre en la categoría de “ídolos” del Madrid, pero en la campaña 2013/14 jugó un papel clave para que el club lograra levantar su décima Champions League. A pesar de sus buenas actuaciones, Di María termino marchándose del Real Madrid asegurando que él no quería salir del club mientras que Florentino Pérez señaló que el sudamericano exigía un salario que no podía pagar el club. Al final, Ángel fue fichado por el Manchester Untad.

Keylor Navas El costarricense fue el portero titular del Madrid durante las tres Champions League que conquistó de forma consecutiva entre 2016 y 2018. Sin embargo, el club sorprendió cuando en 2018 firmó al belga Thibaut Courtois con Navas en un gran momento. El tico terminó por marcharse en 2019 al PSG señalando meses más tarde al programa El Chiringuito que no sabía porque el Madrid había dejado de confiar en él.

