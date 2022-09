Sergio Puglia sobre su entrada al Partido Nacional: «Mi trabajo en cultura va a ser honorario»

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Esta semana Sergio Puglia se convirtió en tendencia en las redes sociales gracias a una foto donde se lo ve acompañado por el Presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde y la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. La foto se tomó durante una reunión que tuvo el reconocido comunicador con autoridades del partido político, quien fue convocado para integrar la Comisión de Cultura del Partido Nacional . En esta entrevista con Sábado Show y antes de viajar a Buenos Aires donde visitará amigos e irá al teatro, Puglia habla de las repercusiones que tuvo la foto, el ser tendencia en redes sociales, su adhesión al Partido Nacional, las críticas que ha recibido y adelanta cuál será su función dentro de la Comisión de Cultura.

—¿Cómo empezaste el martes y cómo te enteraste que te habías convertido en tendencia en las redes sociales?

—El martes me levanté tranquilo y me puse a trabajar. En un momento dado una persona me mandó un mensaje que decía: Felicitaciones. Le agradecí, pregunté el motivo y ahí me explicó que era por la decisión que tomé. También me enteré lo que había pasado, que me había convertido en tendencia en las redes sociales. Le pregunto, ¿todo por la reunión que tuve el lunes con Beatriz y Pablo? Yo no me había dado cuenta de nada de lo que pasaba en las redes. Como siempre hay gente que me putea y otros que me felicitan. A esta altura estoy curtido porque desde hace varios años me ha han pegado palazos, me han hecho bullying cibernético, me han querido destrozar y se han metido con las empresas que me auspician. Yo soy un hombre libre, vivo en un país libre que tiene una democracia plena, hago lo que se me canta, tomo las decisiones que se me ocurren, y se terminó la historia. Así es la vida.

—No es noticia que tenés una relación de amistad con la vicepresidenta.

—Sí, soy muy amigo de Beatriz Argimón, es una de mis hermanas postizas y tengo una relación de amistad de más de 40 años, no es una cosa de ahora. La conozco cuando era una chiquilina militando en el Wilsonismo, donde yo también militaba. Y así seguimos encontrándonos y donde surgió una relación de amistad. En definitiva, hemos tenido una relación constante y a ella en un momento dado se le ocurrió proponerme la posibilidad de estar en la Comisión de Cultura del Partido Nacional y le dije: me encanta, me parece estupendo. Ella se lo comentó al presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, a él también le pareció bien y el lunes nos reunimos a las 11 de la mañana en el Palacio Legislativo. Estuvimos hablando de la Comisión, cuál es su esencia y qué se pretende hacer.

Sergio Puglia con Beatriz Argimón y Pablo Iturralde. Foto: Twitter @beatrizargimon —¿Algo que se pueda adelantar sobre el trabajo que se hará?

—Se van a volver a entregar los premios Oribe, también trazar una línea de trabajo a través del fortalecimiento de la cultura donde estemos presentes en todos los órdenes desde el punto de vista académico para que el esfuerzo esté basado en la generación de masa crítica. A mí me encantó. Es un desafío más que importante e interesante. Pasa que cuando uno hace las cosas sin segunda ni doble intención, no me doy cuenta, no mido la repercusión que puede haber. Eso me ha pasado mucho en los últimos tiempos, no tengo la perspectiva exacta de la penetración de mi personalidad en el ámbito social, político, cultural, ni a nivel de la sociedad uruguaya. Entonces, para mí fue algo natural, estaba rodeado de amigos, me hicieron un planteo que me interesó y ahora va a tener que pronunciarse el Directorio del Partido Nacional. Después de todo eso se conforma la Comisión y empezaré a trabajar con muchas ganas, toda la polenta para hacer de esa Comisión una muy fuerte y con mucho trabajo. Y voy a estar rodeado de gente maravillosa porque no voy a estar yo solo.

—¿Sentís que la gente no sabía de tu adhesión al Partido Nacional?

—Cuando me propusieron votar la Carta que decía que la Cultura no era solo una cosa de izquierda como había dicho la gente del Frente Amplio y firmé como una pléyade de gente, al único que quemaron en la hoguera fue a mí. Eso es algo del pasado, el hecho es que si firmo una carta respaldando la afirmación que la cultura es de todos, que no debe tener color político y que apoyaba la fórmula Lacalle Pou-Argimón, me imagino que se habrán dado cuenta que era blanco. Y después de todo lo que ha pasado en este tiempo, imagino que toda la gente sabe en qué partido milito desde hace años. Entonces, anunciar que voy a trabajar en la Comisión de Cultura del Partido Nacional no es que ahora me dedique a hacer política. Para mi era todo tan natural que fue todo una sorpresa y me pareció genial. Estamos en una democracia y todo el mundo tiene el derecho a opinar. Lo que me parece increíble, aunque no le doy importancia, es que noto que hay un montón de opiniones que parten de gente que no tiene la menor idea de quién es uno, son trolls. Opinan de una persona de la que no tienen idea.

Sergio Puglia en Polémica en el bar. Foto: Captura Canal 10. —Han criticado el que estés en la comisión de cultura.

—Sí, leí que preguntaban qué hago en la cultura. Después de estar 41 años en los medios de comunicación, teniendo un programa que es una columna vertebral cultural desde hace 33 años consecutivos, que además he publicado libros y he apoyado a la cultura en todos sus órdenes. También he instaurado frases como «la gastronomía es un hecho cultural» y he dado las pruebas, doy discursos y represento al país en el exterior hablando de la cocina antropológicamente, poner en duda que Puglia y la cultura están juntos es la demostración de que la persona no me conoce. Por eso no le doy importancia a todos esos que opinan lo que opinan.

—¿Tomás esta invitación como un primer paso a hacer política en el futuro?

—No tengo la menor idea. Hablando con una persona muy sabia y gran amiga me dijo que tomé una de las decisiones más importantes: estar en un lugar donde voy a trabajar, donde puedo aportar sin necesidad de hacer política sectorial. En definitiva, me encantó la propuesta, y si dentro de unos años viniera una oferta política que me interesara donde se me permita desarrollar lo que puedo aportar, capaz que me lo planteo. Pero a esta altura no me planteo nada porque estoy en otra. Esto es un trabajo donde no voy a tener sueldo, es honorario, me siento feliz de hacerlo y directamente la gente que me cuestione en la Comisión de Cultura va a tener doble trabajo, enojarse y desenojarse.

Sergio Puglia —¿No te importan las opiniones que te critican?

—El tema es que estoy a una altura de mi vida, tengo 72 años, he trabajado mucho en mi vida y solo en los medios de comunicación llevo 41 años. En este momento estoy en Masterchef Celebrity, en Polémica en el Bar , con Puglia Invita y en la radio. Sigo trabajando, y lo poco o mucho que he logrado, el porcentaje de aceptación de la gente que me apoya lo he logrado con trabajo y trabajo. Es lo único que he hecho, trabajar y disfrutar de lo que hago porque cuando uno hace lo que ama, directamente no te pesa. Uno, cuando se expone como comunicador, sabe que hay un sector de gente que te puede querer y otro que no, y uno balancea, y como me dice un gran amigo, que tengo la suerte de decir que es el Presidente de la República, es más la gente que me quiere que la gente que me odia. Al principio cuando me lo dijo, hace muchos años, me angustiaba lo que me decía la gente. No te olvides que me han deseado la muerte en las redes sociales. En esos momentos uno tiene que aprender a sobreponerse a esas cosas, y el otro día cuando hablábamos en Polémica en el bar del «discurso del odio» le dije a Patricia Madrid: yo lo viví personalmente, me han dicho absolutamente de todo en las redes. No hablo por boca de ganso y por eso defendí a la señora de los alfajores, porque ella, no sé si es blanca, del frente, no me importa, ella inocentemente, ilusionada y fascinada se sacó una foto con el Presidente de la República que se dignaba a acercarse a ella, y las cosas que le dijeron. Ahí te das cuenta del poco nivel que hay. Es una lástima que haya un sector de la población, y de la dirigencia, que no baje la pelota.

—Algo así hizo el Presidente del Frente Amplio hace pocos días.

—Sí, Fernando Pereira hizo un acto fantástico: convocar a los líderes políticos para que de alguna forma bajen los decibeles y construyan democracia. Sabemos que tenemos una sociedad democrática, capaz que no es el modelo perfecto pero es sólida, es importante y no podemos darnos el lujo de ponerla en riesgo. Entonces, él convoca y chapeau con lo que hizo. Pero en definitiva, convocar no significa que todo el mundo piense igual. Que las diferencias se planteen, pero con altura, con algo de nivel. Hay que entenderse, sino miremos los vecinos.

—Claro, terminar con una grieta como en Argentina.

—Yo adoro la Argentina porque le debo parte de lo que soy, y no me puedo poner a opinar de ellos, porque son así, viven como viven, los quiero y punto. Pero, si me pongo a pensar y poner en una balanza su democracia y la nuestra, ellos tienen una democracia joven desde Alfonsín en adelante; nosotros somos mayores en ese sentido y después de lo que vivimos en la dictadura, lo que tenemos que hacer es, mirándonos a nosotros mismos, no pensar que todo tiempo pasado fue mejor porque las cosas han cambiado, pero sí consolidar la democracia. Para eso se necesita un pueblo culto, con la enseñanza que empieza en la casa y sigue la instrucción en la escuela para terminar en el secundario y dar herramientas para tener una masa crítica porque un pueblo culto es un pueblo libre.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com