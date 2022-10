Sergio Pérez: «Sin duda ésta ha sido la mejor carrera de mi vida»

Entornointeligente.com /

Singapur.- Sergio Pérez (Red Bull), que ganó este domingo el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró nada más bajarse del coche en el circuito de Marina Bay que «sin duda, ésta ha sido la mejor carrera de» su «vida».

CHECO: «That was my best performance [in F1]. The last three laps were so intense. I gave everything for the win today» #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Sq2sl6FiHx

— Formula 1 (@F1) October 2, 2022 «Fue muy difícil, porque las últimas vueltas fueron muy intensas, pero lo di todo y pude ganar. No tengo ni idea por qué podrían investigarme», comentó el mexicano, que será investigado por una posible maniobra irregular durante uno de los coches de seguridad, aunque si la sanción fuera de cinco segundos no perdería el triunfo, ya que aventajó a Charles Leclerc (Ferrari) en más de siete.

«Me avisaron de esa posibilidad, de que nos investigaban; y apreté a tope al final de la carrera para ampliar la ventaja y asegurar la victoria», explicó ‘Checo’, de 31 años de edad, que festejó, tras una gran exhibición, su cuarta victoria en la Fórmula Uno: la segunda de la temporada, después de la que consiguió en Mónaco.

A sweet, sweet moment for Checo 🏆 #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/nIdwKGrvrz

— Formula 1 (@F1) October 2, 2022 Su compañero de equipo, Max Verstappen, no pudo dejar resuelta matemáticamente la revalidación del título mundial al acabar séptimo en Marina Bay, algo que eso no es ningún problema, en opinión del bravo piloto tapatío.

«Creo que es mejor aún, para Max y para el equipo, ganar el título en Japón, sobre todo por Honda», indicó el triunfador del día, en referencia al motorista de su escudería, propietario de Suzuka, el circuito en el que se disputará el próximo fin de semana el siguiente Gran Premio del Mundial de Fórmula Uno.

EFE

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com