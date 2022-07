Sergio Pérez sexto en el último libre del Red Bull Ring; dominó Sainz

Entornointeligente.com /

El español Carlos Sainz (Ferrari) , quien viene de ganar el pasado domingo en Silverstone (Inglaterra), marcó el mejor tiempo este sábado en el segundo y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Austria, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno , que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg , en Estiria , mientras que el piloto mexicano Sergio Pérez culminó en el sexto lugar.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) ; segundo en el Mundial -a 34 de los 181 puntos con los que lidera su compañero Verstappen – también dio su vuelta rápida con las gomas medias. ‘ Checo ‘ repitió 36 veces la pista del circuito que es propiedad de su escudería; y en su mejor intento se quedó a 569 milésimas de Sainz.

En su mejor vuelta, Sainz cubrió los 4.318 metros de la pista austriaca en un minuto, ocho segundos y 610 milésimas, 50 menos que su compañero Charles Leclerc -al igual que él con el compuesto blando-; en una sesión en la que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) , líder del Mundial, marcó el tercer crono -a 168- y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine) -al igual que el anterior con el neumático blando-, el cuarto, a 222 milésimas de su compatriota.

Getty Images La calificación, en formato de prueba sprint -sobre poco más de un tercio del recorrido de la carrera dominical, es decir: 24 vueltas y 103,5 kilómetros- se disputará a partir de las cuatro y media de la tarde (las 14:30 horas GMT).

It’s a Ferrari 1-2, with Carlos Sainz topping the charts for our final practice in Spielberg 🇦🇹 #F1Sprint is next… 🤩 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/aGsru3MaQf

— Formula 1 (@F1) July 9, 2022

