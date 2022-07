Sergio Micco tras su salida del INDH: «Esto partió con prejuicios en mi contra y terminó en una cultura de cancelación»

Entornointeligente.com /

El otrora director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contó lo que denominó como «su verdad», luego de tres años al frente del organismo y tras renunciar a petición de un grupo de consejeros de la entidad. Según aseguró, debido a algunas de sus posturas en materias como el aborto, sufrió «al menos seis campañas de funa». Además, argumentando que nunca pudo concretar una reunión con el Presidente Gabriel Boric, señaló que «evidentemente, yo no era una persona grata para el Poder Ejecutivo». Y planteó que «no quería seguir siendo un obstáculo para las relaciones con el Gobierno». Ahora, dice, se siente con toda la libertad para manifestar todo lo que vivió a la cabeza del INDH.

Sergio Micco presentó su renuncia a la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), luego de que un grupo de consejeros del organismo pidiera su dimisión. Así finalizó una conflictiva relación entre el organismo y el académico que hoy asegura que todo partió con prejuicios en su contra y que terminó en una «cancelación» hacia su gestión.

«Yo diría que esto partió con prejuicios en mi contra, y que terminó francamente en una cultura abiertamente de cancelación. Calculo por lo menos seis campañas de funa en contra de lo que yo representaba», señaló Sergio Micco, en entrevista con El Mercurio, agregando que seguramente le jugó en contra su postura contraria a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho.

El exdirector del INDH dijo al matutino que «si seguimos haciendo de los derechos humanos no un mínimo ético, sino un máximo ético donde ya los derechos humanos son verdaderos programas de gobierno, estamos en un problema grave».

Conflictiva relación de Sergio Micco con el INDH termina con la presentación de su renuncia Sergio Micco efectúa renuncia al INDH y Consuelo Contreras lo subrogará en el cargo Sergio Micco renunció a solo días de finalizar su periodo como director del INDH. Frente a esto, expuso que durante 60 días hubo huelga de los dos gremios del instituto pidiéndole la renuncia porque él declaraba que las violaciones de los derechos humanos en Chile no eran sistemáticas o que no había presos políticos. «Luego fueron 180 días de toma y no renuncié. Entonces el órgano superior del INDH es el consejo. Y ese órgano superior se configuró en una mayoría adversa a lo que represento. Así las cosas, no me iba a transformar en un obstáculo al desarrollo de una nueva mayoría dentro del consejo».

Cabe mencionar que los consejeros Constanza Valdés, Yerko Ljubetic, Consuelo Contreras, Francisco Ugás y Lieta Vivaldi, más el apoyo de Fernado Pairican, quien está a la espera de su nombramiento formal, pidieron la renuncia a Micco, cuyo mandato terminaba el 29 de julio.

«No quería seguir siendo un obstáculo para las relaciones con el Gobierno», sentenció Sergio Micco, argumentando que «evidentemente yo no era una persona grata para el Poder Ejecutivo».

Micco afirmó que recibió denuncias y presiones para presentar querellas criminales por 103 casos de detenidos desaparecidos. Y aseguró que de esas 103 personas, 102 fueron habidas, es decir, no eran detenidos desaparecidos. «¿Se imagina que como director del INDH hubiese dicho que Carabineros, en medio del estado de excepción constitucional, estaba deteniendo gente y haciéndola desaparecer? Se me criticó mucho porque no hablé de refundación de Carabineros, y hoy el Presidente de la República también declara su apoyo a Carabineros de Chile».

El exjefe del INDH criticó que desde el 18 de enero estaban pidiendo una reunión con el Presidente Gabriel Boric para tratar la agenda de verdad y justicia, pero eso «no se dio nunca». A su juicio, «hubo bastantes malos modales». Comentó que lo de «el golpe avisa» le parece que es una pésima política de relaciones humanas en general, y en particular dentro de organismos públicos. «Si yo tengo una objeción fundamental con respecto a una autoridad, le aviso previamente».

«Cuando uno es atacado por las ideas que defiende, lo considero hasta un honor. Yo peleé contra una dictadura militar por defender los derechos humanos y ahora por defender principios a rostro descubierto. Lo encuentro un honor», complementó.

Consultado por si votará Apruebo o Rechazo, Micco expresó que «no puedo estar con este proyecto de Constitución». Y planteó que «esa propuesta constitucional, esa cultura que promueve que todos los habitantes de Chile reclamemos por nuestros derechos individuales, todo se le pide al Estado que lo garantice, no va a funcionar».

«A mí me preocupa que en el proyecto de nueva Constitución esto (el aborto) se establezca como un derecho, o una garantía fundamental. Porque, a mi juicio, se tiene que definir en un congreso nacional. Que sean los representantes del pueblo que digan sí o no, pero que no se establezca de tal manera que las personas que no estamos de acuerdo seamos expulsadas de la comunidad cívica», concluyó Sergio Micco.

