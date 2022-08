Sergio Massa convocó a dialogar con la oposición «sin miedo ni vergüenza»

Entornointeligente.com /

El ministro de Economía, Sergio Massa , aprovechó ayer jueves el influyente foro del Council of the Americas para lanzar un llamado al diálogo a la oposición, a la que reclamó no tener «miedo ni vergüenza» de sentarse a «pensar juntos» políticas de desarrollo, antes de que comience la «temporada electoral», cuyo inicio fijó en marzo o abril de 2013. Lo hizo tras un pedido del embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, para que se «trabajen acuerdos desde ahora», sin «esperar 16 meses» al próximo cambio de administración.

En un mensaje de tono político, que trascendió la enumeración de medidas económicas, Massa advirtió: «No tenemos que tener miedo o vergüenza de sentarnos en una mesa por más que seamos de fuerzas políticas distintas. Lo que está en juego es el futuro de la Argentina».

Desde uno de los salones del tradicional hotel Alvear, el ministro abundó: «En próximos meses no hay elecciones, hasta marzo-abril no empieza la temporada electoral. Sería bueno aprovechar para encontrar acuerdos o consensos básicos para el desarrollo».

Si bien Massa coincidió con que el ámbito natural para el diálogo entre el oficialismo y la oposición es el Congreso, una postura que mantiene Juntos por el Cambio (JxC), también reclamó una «actitud madura y responsable» a los principales referentes opositores, a los que exigió «no caer en la chiquilinada de ver quién sale en el diario dialogando con el otro, por miedo a la reprimenda o a la represalia».

La frase se interpretó como un dardo político a Elisa Carrió , quien repudió a los dirigentes de JxC que tienen contacto con Massa.

Consultados por La Nación, referentes de la oposición dijeron que no hubo un llamado o convocatoria formal del ministro de Economía para iniciar una ronda de diálogo. Y coincidieron en apuntar a las diferencias internas de la coalición de gobierno: «Que primero se pongan de acuerdo el presidente (Alberto Fernández), la vice (Cristina Kirchner) y Massa, y después, si quieren, hablamos», ironizó uno de los consultados. Otro se refirió en tono condenatorio al video de La Cámpora «donde apura a periodistas y apunta contra la oposición».

MIRA TAMBIÉN Sergio Massa dijo a dirigentes del agro que no será candidato en las elecciones de 2023 Un dirigente de JxC recordó que hace pocas semanas desde Casa Rosada había corrido el rumor de una convocatoria a la oposición que, a su criterio, fue «más un globo de ensayo que otra cosa».

Los contactos del ministro de Economía con radicales, peronistas disidentes y dirigentes de Pro se profundizaron en el Congreso durante su gestión como presidente de la Cámara de Diputados . De hecho, ante el Council of the Americas enumeró una serie de proyectos de ley que, a su juicio, deben ser aprobados para «el desarrollo del país».

El líder del Frente Renovador fue el orador de cierre del ciclo, en el que hablaron entre otros el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta ; y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dos de los principales referentes de la oposición. Incluso, el alcalde porteño y el mandatario norteño son considerados como amigos personales de Massa, lo que provoca intrigas en JxC.

En el mismo auditorio, Massa contó una anécdota que vivió hace dos semanas, cuando estaba por asumir el cargo. Dijo que lo llamó «uno de los tantos líderes de la oposición para «felicitarlo y ponerse a disposición». Pero recordó que unas horas después, al otro día, volvió a contactarlo para pedirle que no contara la conversación, ya que no le convenía en términos políticos porque estaba parado «en el lugar de los duros». Massa dijo que esa actitud refleja un «clima de época». Pero no reveló la identidad de su interlocutor. «La verdad, no mencioné a ninguno de los dirigentes opositores que me llamaron, no lo haría público, porque es parte de la relación privada», sumó Massa.

