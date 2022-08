Sergio Massa asume el Ministerio de Economía de una Argentina destruida por la crisis

Entornointeligente.com /

Massa, un abogado de 50 años que acaba de renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados, juró su cargo ante el presidente Alberto Fernández en un acto muy concurrido por líderes políticos, empresarios y sindicalistas. Lee también: China asegura que sus ejercicios militares cerca de Taiwán son «necesarios y legítimos» Este «súper ministro» concentrará bajo su mando tres carteras del área económica y productiva. Tras la ceremonia, Massa dará una conferencia de prensa en la cual anunciará sus primeras medidas para tratar de superar unas semanas de muchas volatilidad en los mercados. «Es un tiempo para que todos, con mucha esperanza, unamos esfuerzos para salir adelante. (…) Tenemos una gran oportunidad como país, no la dejemos pasar por alto», dijo Fernández al tomarle juramento al exparlamentario en el Museo del Bicentenario, al lado de la Casa Rosada, sede de la presidencia. «Estamos empezando una etapa del gobierno que estoy convencido vamos a transitar exitosamente. Su capacidad y coraje me constan. Estoy seguro de que lo va a hacer muy bien», añadió el mandatario de centro-izquierda en referencia a su nuevo ministro, un dirigente de peso en la coalición peronista gobernante Frente de Todos. Lee también: Kansas es el primer estado de EEUU que ratifica el derecho al aborto en referéndum En un tono similar se había pronunciado Massa el martes cuando en su discurso de despedida del parlamento pidió «construir consensos y políticas de Estado». Massa reemplaza a la economista Silvina Batakis, que no alcanzó a cumplir un mes en el cargo. Esta funcionaria había asumido de urgencia tras la renuncia intempestiva de Martín Guzmán, el artífice de la refinanciación de la deuda y quien se desempeñó como ministro de Economía desde la asunción de Fernández en diciembre de 2019. En busca de fondos Argentina registra uno de los índices de inflación más elevados del mundo, con 36,2% en el primer semestre de 2022. La pobreza alcanza al 37% de sus 47 millones de habitantes. Lee también: Papa recibió como «una bofetada» los testimonios de abusos en Canadá Además, Massa enfrenta el desafío de aumentar las menguadas reservas internacionales disponibles, que según los analistas se encuentran en niveles críticos. Su alto perfil político y sus buenas relaciones con el empresariado le valieron el apoyo de Fernández y también de la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuyos desencuentros de los últimos meses con el mandatario habían creado turbulencias en la economía. «Se necesitaba una figura fuerte que pueda transmitirle a la sociedad y a los agentes económicos cosas que se consensúen», opinó a la AFP Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina. Lee también: Rusia asegura haber destruido depósito de armas extranjeras en oeste de Ucrania De cara a la campaña electoral de 2023, Massa aparece ahora como la mejor carta dentro del heterogéneo Frente de Todos. Entre sus tareas más amargas tendrá la reducción del déficit fiscal, en línea con los compromisos del programa crediticio por 44.000 millones de dólares que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional. Debe bajarlo de 3% del PIB al que llegó en 2021 a 2,5% este año; luego a 1,9% en 2023 y a 0,9% en 2024. Massa prepara una gira en este mismo mes de agosto a Estados Unidos, Francia y Catar, para reunirse con representantes de los organismos multilaterales, especialmente el FMI y el Club de París, y también con inversionistas. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

Más en Andina: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, nombró como nuevo «súper ministro» de Economía, con tres despachos bajo su control, a Sergio Massa, hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados. https://t.co/F4tfDgkYQL pic.twitter.com/vF9LWLfSGC

(FIN) AFP/LIQ Publicado: 3/8/2022

