Sergio García anuncia que «probablemente» dejará el circuito europeo

El golfista español Sergio García, durante su tercer recorrido en St. Andrews (Escocia) EFE

El español Sergio García afirmó este domingo, tras concluir su participación en el 150 Open Británico, que «probablemente» dejará el circuito europeo por cómo están tratando a los que, como él, se han incorporado al circuito LIV, que cuenta con dinero de Arabia Saudí.

Al ser preguntado sobre el circuito europeo en la zona mixta del Old Course de St Andrews, dijo que tiene «bastante claro lo que hacer» y señaló que la decisión será «probablemente, dejarlo».

«Quiero jugar donde me quieren. Me gusta sentirme querido y en el tour europeo no me siento querido en estos momentos», comentó.

García reveló unas palabras que les dedicó en un torneo reciente el golfista danés Thomas Bjorn.

«Viene y nos dice que aquí no os queremos a ninguno, que sepáis que todos no quieren que estéis aquí. Obviamente no es bonito y tengo una edad y unos sufrimientos para estar aguantando tonterías así», afirmó el de Borriol.

Con el paso que tiene previsto dar, cambiará su vida deportiva, ya que correría el riesgo de no clasificarse para los grandes, y familiar.

«Jugaré menos, estaré más en casa… Si no juego grandes, pues no los juego, tampoco me importa mucho. Me da un poco de pena por la Ryder, pero tal y como estoy tampoco estoy para jugar en la Ryder», reconoció.

Los golfistas del LIV recibieron reproches como los del norteamericano Tiger Woods, que les acusó de dar la espalda a lo que les llevó a donde están.

«Por que una vez en tu vida mires para ti… Tenía previsto el tour europeo, no quería dejarlo, pero que te traten así no merece la pena», sostuvo.

García fue contundente: «Me da mucha pena porque el tour europeo se va a transformar en el quinto del mundo».

Del Open Británico dijo que en él tuvo «momentos muy buenos, en que parecía que iba a despegar un poquito, pero siempre ha habido algo» que le paró y a lo que no supo «reaccionar».

«Extraigo poco positivo, He pegado bien a la bola, pero poco más», confesó García, quien admitió que «cada vez» que cometió «un error» le «ha costado mucho» reponerse.

