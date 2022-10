Sergio «Checo» Pérez ganó el GP de Singapur

Entornointeligente.com /

El piloto mexicano Sergio Pérez se impuso este domingo en el Gran Premio de Singapur, en el que su compañero de Red Bull, el holandés Max Verstappen, acabó séptimo y no pudo proclamarse campeón. En una carrera nocturna en el circuito urbano de Marina Bay, «Checo» Pérez superó a los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del español Carlos Sainz Jr para sumar su segunda victoria de la temporada. A sus 32 años, es la cuarta victoria en la F1 para Pérez, después del GP de Baréin en 2020 (en otra carrera nocturna), en Azerbaiyán en 2021 y en Montecarlo esta temporada. «Creo que fue mi mejor carrera de todas, he controlado toda la carrera, aunque fue bastante complicada», admitió el mexicano. No obstante, el monoplaza está siendo investigado por los comisarios de carrera y podría ser sancionado por haber rodado demasiado cerca del coche de seguridad. Al pie del podio quedaron los McLaren de Lando Norris y Daniel Ricciardo (4º y 5º), permitiendo a la escudería británica superar a Alpine en el campeonato del mundo de constructores. La carrera comenzó con una hora y cinco minutos de retraso por la lluvia, que dificultó aún más la carrera. Saliendo desde la segunda línea de la parrilla, Pérez se adelantó rápidamente y prácticamente no tuvo rival en toda la carrera, gestionando su ritmo y los neumáticos. Aunque tuvo una mala carrera, Verstappen conserva aún un confortable colchón de puntos sobre sus rivales para el título: 104 puntos a Leclerc y 106 a Pérez. Si el próximo fin de semana se marcha de Suzuka con 112 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, revalidará su título de campeón del mundo. EFE

LINK ORIGINAL: El Carabobeno

Entornointeligente.com