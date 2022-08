Serfor amplía vigencia de contratos de concesiones forestales y de fauna silvestre

Entornointeligente.com /

Precisó que mediante estos lineamientos se dan a conocer los procedimientos según lo dispuesto en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos, y tiene como propósito brindar un horizonte de planeamiento amplio para las concesiones ; en el caso de los forestales 40 años y para los de fauna silvestre 25 años. Serfor sostiene que con ello, «se busca brindar seguridad jurídica y contar con inversiones más seguras para un manejo sostenible del bosque y sus recursos » con ciclos de rotación mayores. En el caso de las concesiones forestales maderables existen al menos 61 contratos aptos para ser ampliados. Según la norma, los contratos de concesión se pueden ampliar cada cinco años, si cumple alguna de las dos condiciones: la primera, si lo recomienda el informe de auditoría quinquenal que realiza el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) a la concesión. Es decir, todas las concesiones que hayan pasado con opinión favorable en la auditoría que se realiza por norma cada cinco años, ampliarán cinco años más. La segunda condición es que la concesión cuente con una certificación forestal voluntaria o certificación de fauna silvestre, vigente . El titular no debe haber incurrido en infracciones graves o muy graves. La certificación acredita un manejo socialmente beneficioso, ambientalmente responsable y económicamente viable, y tiene una vigencia de cinco años, sujeta a auditorías anuales por la certificadora. Los lineamientos regulan también los procedimientos para los casos de concesiones maderables que no hubieran pasado todavía por ninguna auditoría quinquenal de Osinfor , de modo que la primera auditoría cubra los quinquenios transcurridos desde la suscripción del contrato y el concesionario tenga la posibilidad de ampliar, por esa única vez, por un período equivalente. En todos los casos, la ampliación de la vigencia del contrato de concesión es a solicitud del concesionario y se realiza a través de la firma de una adenda con la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. Con la aprobación de estos lineamientos se busca premiar a las concesiones que tienen un buen desempeño e incentivar a otras para que se esfuercen en lograr un buen desempeño en beneficio del buen manejo del bosque. Las inversiones que se incentivan no sólo se dan en el bosque, sino que se extienden a toda la cadena de valor. Además, generan empleo e ingresos a nivel local, regional y nacional. Más en Andina: El @IndecopiOficial confirmó, en segunda y última instancia administrativa, la sanción impuesta a la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL), la empresa eléctrica de Arequipa, por abuso de posición de dominio. https://t.co/aA1isboLca pic.twitter.com/LWxYd7BQWM

