Serena Williams vence a la No. 2 del mundo Anett Kontaveit y avanza a la tercera ronda del US Open

(CNN) — Serena Williams, la 23 veces campeona de Grand Slam, derrotó a la No. 2 del mundo Anett Kontaveit de Estonia 7-6(4), 2-6, 6-2 en la segunda ronda del US Open frente a una multitud llena y estridente en el estadio Arthur Ashe este miércoles por la noche.

Serena Williams comienza el US Open con una contundente victoria en la rama individual Williams se enfrentará a la australiana Ajla Tomljanovic en la tercera ronda. Tomljanovic, que jugaba al mismo tiempo que Williams el miércoles, derrotó a la rusa Evgeniya Rodina por 1-6, 6-2, 7-5.

El partido del miércoles fue solo el sexto partido individual de Williams este año.

Además de individuales, Williams también tiene dobles femeninos en su agenda del US Open, formando equipo con su hermana Venus Williams. Están programadas para salir a la cancha para su partido de primera ronda en el Arthur Ashe Stadium este jueves a las 7:00 p.m. ET.

