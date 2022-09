Serena Williams se resiste al adiós en el US Open y protagoniza hazaña

Entornointeligente.com /

Serena Williams asombró con otra conmovedora victoria, a sus casi 41 años, en una nueva lección para las aspirantes a sucederla incluidas las finalistas del año pasado, las jóvenes Emma Raducanu y Leylah Fernández, ya eliminadas. En el que se presume como el último torneo de su carrera, Williams se impuso a Kontaveit por 7-6 (7/4), 2-6 y 6-2 en otra noche de grandes emociones en la pista central de Flushing Meadows (Nueva York). La estadounidense, que también competirá desde el jueves en dobles con su hermana Venus, ha anunciado que su despedida del tenis está cerca pero se resiste a confirmar si ocurrirá en este Grand Slam. «No hay prisa, estoy amando a esta multitud», repitió con una sonrisa. «Es realmente fantástico, todavía hay un poco más en mí, veremos». Kontaveit remontó el set inicial logrado por Serena pero, empujada por sus 23.800 aficionados en la mayor pista del mundo, la estadounidense impuso su todavía demoledor servicio y su jerarquía para superar el desafío. «Simplemente soy Serena», dijo Williams, madre de una niña de cinco años, al ser preguntada si le asombra su nivel. «Cuando perdí el segundo set pensé: +Tengo que dar mi mejor esfuerzo porque esto puede ser el final+», afirmó. La australiana Ajla Tomljanovic, número 46º del ranking mundial, será la próxima rival a batir por Serena para acceder a los octavos del US Open, un torneo que ha ganado en seis ocasiones. Al término de este partido, Daniil Medvedev venció en la central al francés Arthur Rinderknech, número 58 de la ATP, por 6-2, 7-5 y 6-3. El ruso, que defiende tanto su título del año pasado en Nueva York como su número uno de la ATP, se está mostrando muy sólido y no ha concedido un set a sus dos primeros rivales. She. Would. Not. Be. Denied. pic.twitter.com/zjtkSLPpva

— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022 «This is what they paid for. This is what they want.» ??? pic.twitter.com/qcAxB1bLan

— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 1/9/2022

