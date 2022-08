Serena Williams insinúa su retiro del tenis tras el US Open: «Dios mío, me gusta el tenis. Pero ahora comenzó la cuenta regresiva»

Entornointeligente.com /

(CNN) — Serena Williams, campeona de 23 grandes slams, insinúa que se retirará del tenis luego del US Open.

«Llega un momento en la vida en el que tenemos que decidir tomar una dirección diferente», publicó Williams en Instagram.

«Ese momento siempre es difícil cuando amas tanto algo. Dios mío, cómo disfruto del tenis. Pero ahora, comenzó la cuenta regresiva. Tengo que centrarme en ser madre, en mis objetivos espirituales y en descubrir por fin a una Serena diferente, pero simplemente emocionante. Voy a saborear estas próximas semanas», agregó.

Williams publicó en sus redes sociales una foto de sí misma en la portada de Vogue con el título: «La despedida de Serena… ‘Se me dan fatal las despedidas'».

«Nunca me gustó la palabra retiro. No me parece una palabra moderna. He pensado en esto como una transición, pero quiero ser sensible sobre cómo uso esa palabra, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas. Quizá la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución. Estoy aquí para decirles que estoy evolucionando lejos del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí».

publicidad Y continuó: «Desgraciadamente no estaba preparada para ganar Wimbledon este año. Y no sé si estaré lista para ganar Nueva York. Pero lo voy a intentar».

El anuncio llega un día después de que la jugadora de 40 años ganara su primer partido de individuales en 430 días.

El pasado junio, en Wimbledon, jugó su primer partido de individuales en más de un año y perdió contra la francesa Harmony Tan. Después, insinuó que podría jugar en casa en el US Open, que comienza el 29 de agosto.

Serena Williams

