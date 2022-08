Serena Williams debutó con victoria en el Masters de Canadá

Entornointeligente.com /

Serena Williams, ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam, triunfó este lunes en su debut en el Masters de Canadá al superar 6-3 y 6-4 a Nuria Párrizas Díaz, quien se despidió rápidamente del certamen.

Esta era la primera ocasión en que ambas tenistas se enfrentaban. Párrizas Díaz, que el domingo perdió en las clasificatorias del torneo canadiense ante Cristina Bucsa, accedió a la primera ronda del Masters de Canadá tras obtener una plaza por la denominada lucky loser (perdedora afortunada).

Con el público de la pista central del estadio Sobeys de Toronto volcado en favor de la jugadora estadounidense, ganadora en tres ocasiones del torneo, Williams tuvo el control del partido todo el tiempo a pesar de sus 40 años de edad, que acaba de regresar a la competición tras 12 meses de ausencia y que tenía un esparadrapo que cubría gran parte de su mejilla para ayudarla a combatir una sinusitis.

Párrizas Díaz, clasificada número 59 de la WTA, empezó el partido cometiendo numerosos errores que aprovechó su rival para romper su primer servicio y colocar un 2-0 en el marcador. Pero la jugadora española reaccionó rompiendo a su vez el servicio de la exnúmero 1 del mundo para empatar el set 2-2.

La estadounidense basaba su juego en la potencia de su saque y con un 4-3 en el marcador, volvió a arrebatarle el servicio a Díaz. En esta ocasión, la española no pudo contestar y Williams se adjudicó el primer set por 6-3 ante la satisfacción del público canadiense.

La jugadora granadina tuvo oportunidades de romper el servicio de Williams en varias ocasiones del segundo set, como en el cuarto juego con un 2-1 a su favor y ventaja para Párrizas Díaz. Pero la estadounidense fue capaz de recuperarse, mientras que contendiente cometía un creciente número de errores.

Finalmente, Williams rompió el servicio de Díaz, que cometió en el segundo set tres dobles faltas por ninguna de la norteamericana, y se adjudicó el set por 6-4 para ser la ganadora del partido.

