Serena Williams comienza su gira de despedida con una derrota en el Abierto de Canadá

Entornointeligente.com /

(CNN) — Llevando un ramo de flores y secándose una lágrima, Serena Williams saludó al estridente público este miércoles, un día después de anunciar su próxima retirada del tenis.

La 23 veces campeona de Grand Slam fue derrotada por Belinda Bencic por 6-2 y 6-4 en la segunda ronda del Abierto de Canadá en Toronto, su primer partido desde que escribió un artículo en Vogue explicando que «la cuenta atrás ha comenzado» y que «evolucionará lejos del tenis».

«Como decía en el artículo, se me dan fatal las despedidas. Pero adiós, Toronto», dijo en una entrevista en la pista tras el partido.

Fue probablemente la última aparición de Williams en el Abierto de Canadá, después de haber ganado el torneo dos veces durante su increíble carrera.

Serena Williams, cerca del retiro: «Dios mío, me gusta el tenis. Pero ahora comenzó la cuenta regresiva» Junto con su hermana mayor, Venus, ayudó a transformar el deporte, ganando con regularidad torneos de Grand Slam tanto en tenis individual como en dobles.

publicidad La tenista de 40 años ha acumulado 73 títulos individuales en su carrera, 23 títulos de dobles y dos títulos de dobles mixtos, que incluyen 39 títulos de Grand Slam: 23 títulos individuales, 14 títulos de dobles y dos títulos de dobles mixtos.

«Fueron muchas emociones, obviamente», dijo Williams al hablar del partido.

Los mejores momentos de Serena Williams como tenista 1:08 «Me encanta jugar aquí, siempre me ha gustado jugar aquí. Me gustaría haber jugado mejor, pero Belinda ha jugado muy bien hoy. Han sido 24 horas muy interesantes. De todos modos, esto es lo que hay. Me ha gustado mucho estar aquí hoy y jugar delante de vosotros, gracias por el apoyo», agregó.

Los seguidores abarrotaron el estadio, con capacidad para 12.500 personas, para ver la despedida de Serena Williams, y los organizadores del torneo habilitaron por primera vez una zona de visionado al aire libre con capacidad para otras 5.000 personas.

En el interior del estadio, el público mostró pancartas que decían «Gracias Serena», «23, te echaremos de menos» o simplemente «Reina».

Una presentación de despedida terminó con Williams aceptando un regalo de los Toronto Maple Leafs de la NHL y los Toronto Raptors de la NBA.

Así es la vida de Serena Williams: títulos, edad, familia, ránking y otros datos Se espera que Serena Williams juegue a continuación en el Western and Southern Open de Cincinnati, seguido del US Open, que ha sugerido que será su último torneo.

Por su parte, Coco Gauff derrotó este miércoles a la campeona de Wimbledon, Elena Rybakina, por 6-4, 6-7 (8) y 7-6 (3), en un partido maratónico de 2 horas y 49 minutos, para pasar a los octavos de final.

Nick Kyrgios también avanzó a los octavos de final con una impresionante victoria por 6-7 (2) 6-4 6-2 sobre el número 1 del mundo, Daniil Medvedev.

Ben Morse de CNN contribuyó a este informe. Serena Williams

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com