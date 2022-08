Serena Williams anuncia su pronto retiro de las canchas

Entornointeligente.com /

«Estoy aquí para decirles que me estoy alejando del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí», anunció Serena Williams en un artículo publicado este martes en la revista Vogue.

«Nunca me ha gustado la palabra retiro. No me parece una palabra moderna. He estado pensando en esto como una transición (…) Quizás la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución», afirmó la tenista estadounidense, ganadora de decenas de títulos individuales en torneos Grand Slam.

Después de ganar este lunes un partido en el Masters 1000 de Canadá, su primera victoria desde su participación en el Roland Garros 2021, la leyenda del tenis confirmó que disputará a fines de mes el Abierto de Estados Unidos, que se convertirá en el torneo que ponga fin a su exitosa carrera.

Williams se pronunció en redes sociales respecto a los sentimientos sobre su determinación, revelando que tras su retirada se centrará en «ser madre» y dedicará más tiempo a su espiritualidad para «descubrir por fin a una Serena diferente».

«Llega un momento en la vida en el que tenemos que decidir cambiar de dirección. Ese momento siempre es difícil cuando se ama tanto algo. Dios mío, yo disfruto del tenis, pero ahora la cuenta atrás ha comenzado», escribió la laureada deportista, subrayando que piensa «saborear» las semanas que le quedan.

