Serena Williams anuncia fim da carreira. US Open será a prova de despedida

Serena Williams, uma das tenistas mais aclamadas da história da modalidade, vai despedir-se dos courts após o Open dos Estados Unidos, que decorrerá no final deste mês.

A retirada foi anunciada numa entrevista que concedeu à revista Vogue, na qual a tenista norte-americana é capa do mês de setembro, juntamente com a sua filha.

«É a coisa mais difícil que alguma vez poderia imaginar fazer. Não quero que este momento acabe, mas ao mesmo tempo estou pronta para o que se segue», disse Serena na entrevista, acrescentando que deseja pendurar as raquetes em breve, na próxima edição do US Open, para se despedir no seu país.

«Chega uma altura na vida em que temos de decidir seguir numa direção diferente. Essa altura nunca é fácil quando se gosta tanto de algo. E, meu Deus, como eu gosto de ténis. Mas a contagem decrescente começou. Tenho de me focar em ser mãe, nos meus objetivos espirituais e em descobrir algo diferente, mas excitante para a Serena. Vou desfrutar ao máximo destas próximas semanas», escreveu a tenista na publicação no Instagram, onde partilhou a capa da revista.

A tenista de 41 anos admitiu ainda que não estava preparada para ganhar Wimbledon este ano e também não sabe se estará para vencer o US Open, afirmando que vai tentar a sua sorte.

Serena Williams venceu 73 títulos do Women’s Tenis Association – Associação de Ténis Feminino -, dos quais 23 foram conquistas em Grand Slams.

Atualmente, Serena está a competir no Torneio de Toronto, onde disputa a segunda ronda.

