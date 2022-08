Serena Williams anuncia «contagem decrescente» para a reforma

Entornointeligente.com /

A tenista norte-americana Serena Williams anunciou esta terça-feira que «começou a contagem decrescente» para a sua reforma do desporto.

«Chega um momento na vida em que temos que decidir seguir uma direção diferente», disse a vencedora de 23 Grand Slams de 40 anos num post no Instagram. «Esse tempo é sempre difícil quando amas tanto algo. Meu Deus, eu gosto de ténis. Mas, agora, a contagem decrescente começou. Eu tenho que me concentrar em ser mãe, nos meus objetivos espirituais e finalmente em descobrir uma Serena diferente, mas emocionante. Vou saborear as próximas semanas.»

Subscrever Williams venceu o último dos seus 23 Grand Slams no Open da Austrália de 2017, quando já estava grávida da filha, Olympia.

No entanto, a norte-americana não conseguiu adicionar um 24.º major que a levaria ao nível da maior recordista de todos os tempos, Margaret Court. A sua última tentativa será no US Open, em Nova Iorque, no final deste mês.

Williams jogou em piso duro, pela primeira vez num ano e meio, na segunda-feira no torneio WTA Toronto, onde passou à segunda ronda com uma vitória por dois sets sobre Nuria Parrizas Diaz.

Foi a sua primeira vitória individual desde o Open de França de 2021, há cerca de 14 meses.

A ex-número um do mundo jogara o seu primeiro jogo de singles após uma longa ausência de um ano, por lesão, durante uma derrota na primeira ronda em Wimbledon, em junho.

«Infelizmente eu não estava pronta para vencer Wimbledon este ano», escreveu esta terça-feira na revista Vogue.

«E não sei se estarei pronta para vencer em Nova Iorque. Mas vou tentar. Eu sei que os fãs esperavam que eu pudesse ter igualado o recorde de Margaret naquele dia em Londres. Agora, chegar a essa marca em Nova Iorque, e na cerimónia de entrega do troféu dizer ‘Até logo!’, seria uma boa fantasia. Mas não estou à procura de um momento cerimonial final no campo. Sou péssima em despedidas, a pior do mundo.»

