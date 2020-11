Seremi de Salud del Biobío: “Si no evitamos las reuniones familiares ahora, tendremos medidas para Navidad y Año Nuevo”

Consultado por la posibilidad de que hoy el Biobío esté viviendo su segundo peak de contagios, el seremi de Salud apuntó a que “la curva está plana, pero con hartos casos diarios, entre 200 y 300, y esa situación desgasta pero nos hace planificar bien respecto a que necesitemos en materia de red asistencial. Nos gustaría tener menos casos, y el desafío que nos dejó el Presidente en su visita es bajar el número de casos. No es una segunda ola ni un segundo peak, pero la tarea es bajar los casos totales “. ¿Encontraste algún error? Avísanos

Entornointeligente.com /

Continúa la preocupación de las autoridades de salud respecto a la situación que se vive en el sur del país , específicamente respecto al aumento de contagios y las cifras de postitividad que se registran.

En la región del Biobío , se reportó por segundo día consecutivo el mayor número de contagios nuevos en todo el país, con 281 nuevos casos que completan 1.585 activos y un total de 32.338 diagnósticos confirmados desde marzo.

Por eso, las autoridades han adoptado una serie de medidas . Ya han complejizado al menos diez camas UCI, están operando al 16% de su capacidad, y han trasladado a cinco pacientes a la Región Metropolitana -casi todos desde el Hospital Las Higueras-. Pero también se centran en evitar nuevos contagios por transmisión comunitaria o brotes familiares.

“Hay casos que están vinculados a las personas que en el Plebiscito hicieron otras cosas, como reunirse en la casa de un familiar o un amigo, con relajo y sacándose la mascarilla, algo está en los antecedentes de los casos que hemos trazado, como parte de la investigación epidemiológica. Hay casos con reuniones familiares, pero no hemos registrado brotes en el caso de personas que han ido a votar, o entre los vocales de mesa”, dijo al diario El Sur el seremi de Salud en el Biobío, Héctor Muñoz.

Agregó que este tema de los brotes familiares es un tema “cultural” del comportamiento de la ciudadanía. “Cuando una persona va a otro lugar el riesgo de contagio, pero pareciera que nos cuidamos de las personas que no conocemos, en el banco o supermercado, pero cuando vamos a actividades familiares o reuniones en la semana se relajan las medidas, y ahí tenemos casos positivos de las familias. Hay cosas que no podemos controlar, como el lavado de manos por lo que debe ser parte del autocuidado de la ciudadanía”.

Semanas clave

Respecto al escenario para las próximas semanas, y medidas para evitar nuevos contagios en el comercio, Muñoz enfatizó en que el principal foco está en los brotes comunitarios.

“El llamado que hay que reforzar es evitar las reuniones familiares o con amigos, si no lo hacemos ahora vamos a tener restricciones para Navidad y Año Nuevo”. Héctor Muñoz, seremi de Salud del Biobío “El llamado que hay que reforzar es evitar las reuniones familiares o con amigos, si no lo hacemos ahora vamos a tener restricciones para Navidad y Año Nuevo . Ahí está la mayor cantidad de casos nuevos, porque no hay medidas de restricción dentro de las casas y una sensación de que no hay contagio dentro de las casas”.

“Seguiremos fiscalizando que no hayan aglomeraciones en el comercio, supermercados y ferias libres, sobre todo en lugares cerrados, pese a que no hemos tenido muchos casos ahí. Los brotes familiares y laborales son los que más nos reportan contagios, por lo que el trabajo que se ha hecho de parte de los servicios de salud con las empresas ha sido para destacar”, complementó.

Consultado por la posibilidad de que hoy el Biobío esté viviendo su segundo peak de contagios, el seremi de Salud apuntó a que “la curva está plana, pero con hartos casos diarios, entre 200 y 300, y esa situación desgasta pero nos hace planificar bien respecto a que necesitemos en materia de red asistencial. Nos gustaría tener menos casos, y el desafío que nos dejó el Presidente en su visita es bajar el número de casos. No es una segunda ola ni un segundo peak, pero la tarea es bajar los casos totales “. ¿Encontraste algún error? Avísanos

Entornointeligente.com