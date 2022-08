Serbia: miles de personas ortodoxas marchan contra Europride

Entornointeligente.com /

Miles de personas se manifestaron la noche del domingo (28.08.2022) en Belgrado para alertar contra una posible celebración del Europride , pese a la decisión de las autoridades de cancelar el gran encuentro de la comunidad LGBTQ previsto para septiembre.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic , anunció el 27 de agosto la decisión de cancelar la marcha prevista como parte de la semana Europride , tras aducir una «difícil crisis» en Kosovo . Pero su anuncio fue desafiado por los organizadores del Europride , programado del 12 al 18 de septiembre, con una semana de festividades y eventos y una marcha de orgullo. «La marcha tendrá lugar como previsto el 17 de septiembre», afirmó Marko Mihailovic, coordinador de la manifestación.

Portando íconos, cruces y banderas religiosas, los grupos de fieles atravesaron el centro de la ciudad rezando y cantando, y se congregaron frente a la catedral de San Sava. Al pasar por un centro de información de la comunidad LGBTQ custodiado por la Policía, un grupo de participantes en la procesión desplegó una pancarta en la que se leía «No en el país de San Sava».

Dirigiéndose a la multitud, el obispo Nikanor de la Iglesia ortodoxa serbia saludó la decisión de las autoridades de cancelar «la profanación de nuestro país, de nuestra iglesia y de nuestra familia». Consideró «una anomalía» que debe ser tratada como en la Rusia de Vladimir Putin, a quien calificó como «el zar del planeta».

El obispo Nikanor dijo que los fieles están listos para volver a las calles para «enfrentar a quienes pretenden destruir los valores de Serbia «. En este país de los Balcanes de 7 millones de habitantes, más de 80% de la población es cristiana ortodoxa.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Una lucha por la igualdad La movilización de la ciudadanía y las organizaciones de derechos humanos ha logrado avances en la situación del colectivo LGBTI en diferentes lugares del mundo. Las estadísticas dan fe de ello.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Cuando amar es un delito Un tercio de los países del mundo criminalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo. En nueve de ellos la pena puede ser la muerte. Frente a esto, el matrimonio igualitario es legal poco más de 20 Estados. Y a veces ni siquiera en todo el país: en México, por ejemplo, solo nueve estados de la república reconocen este derecho humano. El camino por recorrer es largo.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Argentina, pionera en Latinoamérica Argentina fue el primer país del continente latinoamericano en reconocer a las parejas homosexuales el derecho al matrimonio, en el año 2010. Se convirtió en el décimo país del mundo en hacerlo. Brasil y Uruguay siguieron sus pasos en 2013. Los avances han sido múltiples en estos años, pero los activistas recuerdan que no es este el único ámbito donde homosexuales y bisexuales son discriminadas.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo La batalla cotidiana de las personas transexuales y transgénero Las personas trans son uno de los grupos más vulnerables de nuestras sociedades. Según la CIDH, el 80% de las mujeres trans latinoamericanas mueren antes de los 35 años. Documentación, salud, trabajo… la transfobia construye muros en todos los ámbitos del día a día. Argentina, una vez más, fue pionera en reconocer sus derechos. Aunque las leyes siguen estando por lo general incompletas.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo España y Alemania lideran la aceptación a escala mundial España es el país del mundo más «tolerante», según el Pew Research Center. Aun así, el odio sigue golpeando: en 2017 se denunciaron solo en la capital, Madrid, 287 ataques homófobos. Y se calcula que hay muchos más ataques que denuncias. Alemania queda en segundo lugar en el ranking de aceptación. Eso sí, de ahí a la igualdad real hay un largo trecho, critican los activistas.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo La UE, dividida por la igualdad Las actitudes hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo dibujan un claro contraste entre dos mitades del bloque comunitario: mientras que en las naciones occidentales la mayoría de los países apoya su legalización, en los países orientales señalados en rojo hay una férrea resistencia social al respecto. El tema está lejos de generar consensos políticos.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Cuando el odio mata Los asesinatos de miembros de la comunidad LGBTI son la dimensión más sangrienta de esta forma de intolerancia. El estudio de una red de ONG puso cifras a esta dura realidad. Honduras sería el país más peligrosos para las minorías en números relativos. No obstante, estas cifras también ponen de relevancia la invisibilidad de estos asesinatos en los registros oficiales.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Los más vulnerables Dentro de las minorías también hay minorías. Según otra investigación, Brasil y México encabezan los registros absolutos de asesinatos por razón de identidad de género en Latinoamérica. En términos relativos, no obstantem Honduras y El Salvador acumulan más casos. De nuevo, estos son solo los números que logran recabar los colectivos trans.Allá donde ellos no llegan, la muerte no hace tanto ruido.

