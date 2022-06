¿Será Indiana Jones 5 la última partitura de John Williams?

Entornointeligente.com /

En Hollywood hay compositores de música y luego está John Williams. Una leyenda viva de 90 años, con innumerables películas y cinco premios de la Academia en su haber, que todavía se las arregla para prestar su talento y conocimientos a grandes proyectos como «Obi-Wan Kenobi» de Disney+ y «West Side Story» de Steven Spielberg (vía IMDb). «Sin John Williams, las bicicletas no vuelan de verdad», dijo Spielberg en la ceremonia de entrega del Premio a la Trayectoria del American Film Institute en 2016 (vía Billboard). «Tampoco lo hacen las escobas en los partidos de Quidditch. Ni los hombres con capas rojas. No existe la Fuerza. Los dinosaurios no caminan por la tierra. No nos maravillamos. No lloramos. No creemos», dijo Spielberg. Recientemente, Williams ha sido contratado para hacer la partitura de la película de James Mangold «Indiana Jones 5″, que, según los informes, podría ser la última. Pero, ¿está Williams realmente cerca de ceder su testigo?

En noviembre, el ganador del Oscar por «La guerra de las galaxias» y «Tiburón» obtendrá su penúltimo crédito como compositor para la película de Spielberg «Los Fabelman«, protagonizada por Michelle Williams, Paul Dano y Seth Rogen. En junio de 2023 será cuando Williams haga su supuesta última reverencia cinematográfica con el estreno de la quinta película de «Indiana Jones«. Además, en los últimos meses ha asumido la dirección de la Filarmónica de Viena, la Orquesta de Filadelfia y la Sinfónica de Pittsburgh, y tiene programado un concierto con la Filarmónica de Los Ángeles del 2 al 4 de septiembre en el Hollywood Bowl (vía Variety). Así que, con una agenda tan apretada todavía -y tantas oportunidades tanto en el cine como en la televisión-, ¿cuál es el motivo concreto de Williams para retirarse? ¿Y qué probabilidad hay de que se retire realmente?

ENLACE ORIGINAL: https://www.looper.com/905696/will-indiana-jones-5-be-john-williams-final-film-score/

VEA TAMBIÉN: Episodio final de Obi-Wan Kenobi desgarra a los fans » EntornoInteligente

Entornointeligente.com